Массированный обстрел Киева и визит Зеленского в ЮАР: новости за 24 апреля

Российская армия в ночь на 24 апреля нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. А президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская были с визитом в Южно-Африканской Республике.

Более подробно о том, что произошло в четверг, 24 апреля - в материале РБК-Украина .

Их убила Россия: Шмыгаль раскрыл количество жертв среди мирных украинцев

Как сообщил премьер-министр, с начала полномасштабной войны Россия убила в Украине 13 тысяч гражданских людей, из них 618 детей.

"Осуществила 1700 атак на школы, более 780 атак - на больницы, более 30 массированных и сотни меньших атак на украинскую энергетику. Ежесуточно на линии фронта происходит более сотни боевых столкновений", - отметил премьер.

Великобритания ввела новый пакет санкций против России

Британское правительство запретило экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые используются для управления беспилотниками на линии фронта в Украине.

В целом новый пакет содержит 150 новых торговых санкций против РФ. Великобритания также закрыла доступ к другим технологиям, включая программное обеспечение, которое позволяет искать и разрабатывать новые нефтяные и газовые скважины.

Сырский: без успеха на фронте Россия, как террорист, бомбит мирные города

"Оккупанты, неся критические потери на фронте и не имея никакого стратегического достижения, действуют методами террористов - наносят удары по гражданской инфраструктуре, по нашим городам, убивая женщин и детей", - отметил главком ВСУ.

Сырский пообещал "справедливое наказание" для тех, кто отдавал преступные приказы и кто их выполнял.

В Киеве произошла стрельба на парковке: в полиции рассказали первые детали

Инцидент произошел в Подольском районе города. Полицейские сообщили, что информация поступила к ним сегодня около 10:00. Предварительно установлено, что на парковке возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе чего один из них произвел выстрел.

Все участники происшествия установлены, на месте работают правоохранители, решается вопрос правовой квалификации.

"Союз убийц": Зеленский подтвердил - РФ ударила по Киеву баллистикой из КНДР

В Киеве продолжается разбор завалов после ночного российского ракетного удара. Россияне ударили по столице северокорейской ракетой.

Как сообщил Зеленский, по предварительной информации, россияне для удара по столице применили баллистическую ракету производства Северной Кореи. Сейчас спецслужбы должны проверить все детали.

Зеленский встретился с президентом ЮАР

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с визитом в Южно-Африканскую Республику.

"Готовимся к важным встречам в ЮАР с Президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки", - написал Зеленский.

Зеленский ответил на требования Трампа по Крыму: новые предложения лежат на его столе

Как отметил президент, после встречи в Лондоне между Украиной, США и Европой "на бумаге появились соответствующие пункты" и их уже передали Трампу.

"...я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях", - заявил глава государства.

США следует гневаться только на Путина, он должен прекратить врать, - Макрон

Французский президент во время визита на Мадагаскар отреагировал на российский удар по Киеву. Он отметил, что несколько недель назад президент Зеленский сделал невероятный шаг.

"Он сказал: я согласен на безусловное прекращение огня. Единственная вещь, которую еще нужно сделать - и я повторил это президенту Трампу, с которым имел ночной разговор два дня назад, - это чтобы президент Путин наконец перестал врать", - подчеркнул Макрон.

Британия не отправит войска в Украину, но поможет ВСУ другим путем, - The Times

По данным издания, Британия, вероятно, откажется от планов отправить тысячи военных в Украину из-за высоких рисков, связанных с такой операцией, особенно на фоне возможности расширения конфликта в случае срыва перемирия Украины с Россией.

Источники The Times сообщили, что европейские партнеры якобы не направят наземные силы для охраны ключевых городов, портов и атомных станций. Зато, меняя подход к военной помощи Украине, пытаются привести к тому, что Москва переместит свои красные линии для достижения мирного соглашения.