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Массированный обстрел Херсона: количество жертв возросло

Фото: количество жертв в результате сегодняшних обстрелов Херсона возросло (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 января, военные Российской Федерации массированно обстреливают Херсон из артиллерии. Сейчас известно о трех погибших в результате обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

"В настоящее время известно о трех погибших в результате сегодняшних обстрелов Херсона", - заявил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников.

По его словам, информация о количестве раненых еще уточняется.

Напомним, что сегодня россияне обстреляли херсонскую областную клиническую больницу, в результате чего была ранена медицинская сестра.

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ХерсонВойна России против Украины