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Массированный обстрел Херсона: появились фото последствий

Фото: в результате массированного обстрела Херсона есть погибшие и пострадавшие (t.me/SobolevskyiYurii)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты сегодня совершили массированный обстрел Херсона, в результате которого возникло пять пожаров. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.

В ведомстве сообщили, что спасатели 11 раз выезжали на ликвидацию последствий вражеских обстрелов.

"После вражеского прилета в одном из микрорайонов города вспыхнул автомобиль. Пожарные быстро ликвидировали пожар. Также вражеский снаряд прилетел в помещение одной из больниц города без последующего возгорания. Пострадали два человека", - говорится в сообщении.

При этом еще один снаряд попал на первый этаж здания. В результате чего погиб один человек. Одного пострадавшего спасатели помогли транспортировать в карету скорой помощи.

Фото: в результате массированного обстрела Херсона есть погибшие и пострадавшие (t.me/dsns_telegram)

После обеда произошел пожар в кабинете на втором этаже 4-этажного административного здания. Он ликвидирован на площади 20 кв.м.

Также херсонские спасатели убрали троллейбусные провода, которые оборвались в результате обстрела и препятствовали движению транспорта.

Вечером российский снаряд попал в частный жилой дом. Спасатели провели аварийное открывание дверей для эвакуации двух пострадавших.

Напомним, 29 января Херсон находился под массированным ударом вражеской артиллерии, в результате чего пострадали многие люди.

В результате артиллерийского обстрела в жилых кварталах Херсона 29 января погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

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