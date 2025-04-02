Массированный обстрел Харькова: враг атаковал промзону, горят предприятия (видео)

Отмечается, что большинство попаданий в городе было в промышленной зоне, и до сих пор есть пожары в складских и производственных помещениях. По словам Чубенко, площадь пожара около 2 тысяч квадратных метров.

Представитель облпрокуратуры уточнил, что пострадавшие предприятия - гражданские. И добавил, что до сих пор горит одно из текстильных предприятий.

В результате взрывов также было повреждено около 20 частных жилых домов - там повреждены фасады, выбито остекление окон.

Всего во время ночной дроновой атаки в ночь на 2 апреля в городе было от 13 до 15 попаданий - все они в Холодногорском районе Харькова. Враг применил для обстрела ударные беспилотники "Герань-2".

По состоянию на три часа ночи есть данные о 8-х травмированных, у которых острая реакция на стресс. Это четыре женщины от 40 до 51 года, мужчина 53 лет, девочка 16 лет, младенец 9 месяцев и мальчик 7 лет.

Ночной удар дронами по Харькову

Напомним, вечером 1 апреля российские захватчики снова запустили ударные беспилотники в сторону Украины для очередной воздушной атаки. Из-за угрозы ударов дронов в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Уже ночью в Харькове прогремела серия взрывов на фоне массированной дроновой атаки. Местные власти рассказали о пострадавших, количество которых росло. Также сообщалось о пожарах в Холодногорском районе города, и о попадании БПЛА противника в частный дом.

В ОВА также заявляли о том, что в результате обстрела горит кровля 4-этажного здания на площади 1000 "квадратов" и здание на площади 500 кв.м.