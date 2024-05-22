Массированные ракетные обстрелы замедлили рост ВВП Украины, - Минэкономики

В итоге, за январь-апрель 2024 года рост оценивается на уровне 4,4% [±1%] по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, говорится в сообщении.

"В апреле 2024 года продолжается тенденция возобновляемого роста экономики, поддержанная рекордными объемами экспорта товаров, увеличением спроса на строительные услуги в условиях бюджетного финансирования на восстановление инфраструктуры, продолжением улучшения деловых настроений и оживлением потребительской активности", - сказала первый вице-премьер -министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, стабильная работа морского коридора стимулировала перевозку железнодорожным транспортом, производство металлургической продукции, а также добычу металлических руд.

"Вместе с тем высокие риски безопасности, очередное повреждение энергетических объектов, а также значительный дефицит квалифицированных кадров и дальше негативно давили на ВВП", - добавила Свириденко.

Как отметили в пресс-службе, после очередных атак на энергосистему Украины и значительных повреждений и разрушений ТЭС и ГЭС временно потеряна часть генерационных объектов.

"Проблемы с электрогенерацией могут оказать потенциально негативное влияние на работу промышленности, особенно крупнейших потребителей электроэнергии, которым из-за технологических особенностей производственных процессов почти невозможно переориентироваться на альтернативные источники поставок электроэнергии", - говорится в сообщении.