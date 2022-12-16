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Массированные обстрелы могут быть "предвестником" российского наступления, - британский генерал

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия применяет массированные обстрелы для попытки нанесения удара по гражданскому моральному духу. Таким образом враг вероятно готовится к повторной попытке наступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам бывшего заместителя главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Ричарда Ширреффа, последние российские обстрелы были продолжением массированных ударов, которые произошли в октябре.

"Это формирование поля боя, как бы его описали военные. Размягчение городов и населенных пунктов, нанесение удара по гражданскому моральному духу. Это очень похоже на продолжение происходящего примерно с октября", - заявил генерал.

Как отметил Ширрефф, учитывая разведывательные данные и брифинги, массированные удары могут являться частью подготовки к повторному российскому наступлению. Он добавил, что россияне "зачищают" линии фронта и мобилизуют значительное количество гражданских за последние недели.

"В результате ухода из Херсона они смогли усилить другие участки своей линии и россияне имеют здесь форму", - добавил генерал.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США рассматривают возможность расширения своей поддержки Украине из-за риска повторного наступления России в январе.

Все подробности по поводу возможного наступления врага можно прочитать в материале нашего агентства.

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