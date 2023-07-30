Массированные обстрелы городов и отключения света: чего ждут украинцы в ближайшие месяцы

По состоянию на середину июня 2023 года большинство украинцев (60%) ожидают в ближайшие месяцы массовых обстрелов городов со стороны России. Кроме того, 45% ожидают отключения электро-, тепло- или водоснабжения и роста цен на необходимые товары (40%).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы".
Среди других вероятных, по мнению украинцев, угроз безопасности - коррупция в органах власти (34%) и новое наступление российских войск (30%).
Около четверти респондентов прогнозируют в ближайшее время ухудшение ситуации с загрязнением окружающей среды и применение ядерного оружия со стороны РФ.
В то же время, прекращение военной и экономической поддержки со стороны Запада считают вероятным лишь 15% и 11% респондентов соответственно.
Какие угрозы безопасности будут наиболее актуальны для вас в ближайшие месяцы? (в %; до 5 ответов)
|
Массовые обстрелы украинских городов
|
60,2
|
Отключение электро-, тепло- или водоснабжения из-за российских обстрелов
|
44,9
|
Резкий рост цен на необходимые товары
|
40,1
|
Коррупция в органах власти
|
33,7
|
Новое наступление российских войск
|
30,4
|
Загрязнение окружающей среды
|
24,0
|
Использование ядерного оружия со стороны России
|
23,7
|
Дефицит продовольствия, лекарств других важнейших товаров для жизни
|
20,9
|
Распространение опасных болезней, эпидемии
|
19,3
|
Обострение политического противостояния внутри страны
|
15,1
|
Прекращение военной поддержки со стороны Запада
|
14,9
|
Попытки властей ограничить права и свободы граждан
|
12,8
|
Кибератаки, прекращение работы интернет-услуг
|
10,6
|
Прекращение экономической поддержки со стороны Запада
|
10,6
|
Другое
|
1,3
|
Затрудняюсь ответить
|
4,2
Опрос методом face-to-face был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 5-15 июня 2023 года. В целом был опрошен 2001 год респондент только на тех территориях, которые контролируются Украиной и где не ведутся боевые действия. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцам не стоит избавляться от генераторов, ведь пока неизвестно, отчего будут блекауты этой зимой.