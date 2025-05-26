Массированные атаки РФ будут продолжаться? Что ждет Украину в ближайшие месяцы

Главное:

Почему Россия резко нарастила атаки именно сейчас?

Какие цели массированных ударов РФ по Украине?

Сколько еще Россия способна атаковать, какие у нее есть ресурсы?

Действительно ли российские дроны управляются через Telegram и усложнит ли это их перехват?

Три ночи подряд российские войска массированно атакуют Украину ракетами и ударными дронами. Только сегодня враг применил рекордное количество беспилотников - 355 единиц, а также запустил 9 ракет. Тогда как двое предыдущих суток - по 367 и 264 БПЛА и ракет соответственно.

Под атакой агрессора уже не первую ночь оказывается непосредственно Киев, этой ночью география удара протянулась в частности от Черниговщины до Хмельницкой области и от Харьковской до Одесской области.

Президент США Дональд Трамп после ряда ударов РФ по Украине заявил, что российский диктатор Владимир Путин "абсолютно сошел с ума", и предупредил, что если он попытается захватить всю Украину, это приведет к "падению" России.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что этими ударами Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление.

"Только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и еще и постоянно увеличивать масштаб. В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл", - пояснил Зеленский.

Некоторые украинские чиновники и западные аналитики, как пишет Financial Times предупреждают, что Москва может подготовить новую широкомасштабную воздушную кампанию по Украине, но уже с привязкой к возможному новому наземному наступлению.

РБК-Украина расспросило у военнослужащего Сил ТрО ВСУ, военного эксперта Александра Мусиенко какую цель преследует противник, массированно атакуя украинские мирные города и какие возможности для ударов имеет агрессор.

Какова цель массированных ударов РФ по Украине?

Как отметил собеседник в комментарии РБК-Украина, целью является прежде всего терроризм, а в любом терроризме есть соответствующие цели:

Первая - это попытка деморализации гражданского населения.

Вторая - попытка запугивания.

Третья - способ давления.

Четвертая связана с тем, что РФ не может достичь военным путем целей и результатов на поле боя.

"То есть сломать украинское сопротивление и, например, оккупировать Запорожье и Херсон, не говоря уже о тех фантазиях, которые публикует Дмитрий Медведев. Ну и соответственно они это все пытаются компенсировать ударами с воздуха", - отмечает Мусиенко.

Какие способности есть у врага для атак дронами?

Эксперт соглашается, что действительно противник наращивает способности по производству дронов типа "Шахед" и других типов, которые используются больше как разведчики или на фронте. Речь идет о дронах "Орлан", Zala и Supercam.

"Действительно, мощности врага несколько выросли, но это и прогнозировалось. Соответственно если раньше объемы запуска дронов могли составлять 50-80 единиц типа "Шахед" в сутки, то сейчас мы видим, что они выходят на режим не менее 150-200 дронов", - говорит Мусиенко.

По его оценке, в режиме 150-200 дронов, в условиях наращивания производства, россияне могут фактически массированно атаковать Украину три-четыре раза в неделю.

"И есть перспективы к наращиванию. Впрочем, и Украина не наблюдает просто. На все атаки, которые наносит враг, идет ответ. Как раз по объектам военного производства, в частности по производству "Шахедов" в Елабуге (Татарстан). Потому что это один из самых эффективных способов как этому противодействовать", - акцентирует Мусиенко.

Что у противника с ракетным потенциалом?

Что касается ракет, то здесь, как говорит эксперт, показатель существенно не изменился. Речь идет о возможности россиян проводить 3-4, максимум 5 массированных атак в месяц.

"Но этот показатель ранжируется, то есть он зависит. Я бы констатировал, что Россия увеличила два компонента производства. Это крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и баллистические "Искандеры-М", - объясняет Мусиенко.

Он отмечает, что "Искандеры" агрессор использует точечно, максимальный залп, который они себе позволяют в течение суток, может составлять от 10 до 15 единиц.

Всего же в резерве Россия может иметь до 500 баллистических ракет, сообщал The Economist.

"Что касается "Калибров", то исходя из их возможностей, они могут выпускать около 30 единиц. Скажем, как-то существенного роста к тому что было, возможностей к обстрелу именно ракетами нет, а по "Шахедам" есть", - добавляет Мусиенко.

РФ сейчас производит ракеты и дроны быстрее, чем успевает их использовать?

Журналисты Financial Times в своем материале также отмечают, что Россия сейчас производит ракеты и беспилотники во много раз быстрее, чем их применяет.

По словам Мусиенко, РФ производит быстрее ракеты "Калибр" и баллистику. Но и их россияне используют пока не в больших масштабах, чем используют раньше.

"То есть накопление может продолжаться, но надо понимать, что технические возможности для запуска этих ракет, они ограничены по сравнению с количеством ракет. То есть запасы они могут формировать, но чтобы выпускать одновременно, то здесь есть проблемы", - объясняет он.

Как, кстати, есть у захватчиков проблемы и со стратегической авиацией, в частности самолетами Ту-95 и Ту-160, которые ломаются и их становится меньше, так и есть проблемы с возможностью пусков "Калибров" и "Искандеров", добавляет эксперт.

Оккупанты управляют "Шахедами" через Telegram-боты?

Что касается дронов, то, как пишет The Economist, недавно украинские инженеры в киевской лаборатории, где исследуют сбитые российские дроны, нашли в "Шахеде" записку, где говорилось, что эти дроны контролируются в частности через ботов в Telegram - те присылают операторам данные о полете и видео в реальном времени.

Кроме того, инженерам стало известно, что новые модели российских дронов не поддаются воздействию радиоэлектронной борьбы. Это связано с тем, что они не полагаются на GPS, а управляются искусственным интеллектом и используют украинскую мобильную сеть.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в свою очередь заявил, что никакой "сенсации" в этом нет. Ведь, по его словам, некоторые "Шахеды" еще с прошлого года так управляются, на них камеры устанавливали и управляли дистанционно. Также, как утверждает руководитель ЦПД, искусственного интеллекта у "Шахедов" пока нет. При этом враг имеет другой ударный дрон из ИИ.

Зато эксперт Мусиенко, на вопрос, может ли такой подход врага в управлении дронами-камикадзе означать, что украинской ПВО будет сложнее бороться с данными целями ответил отрицательно.

"Нет. Мы и дальше будем уничтожать "Шахеды". Просто любое изменение позиций и параметров врага, его программ, требует дополнительного времени, чтобы мы изучили и выработали форму противодействия. У нас уже есть форма противодействия вышкам мобильной связи и не только. Я думаю, что касается этих средств наблюдения и Телеграм-ботов, то здесь формы противодействия так же будут", - подытожил Мусиенко.