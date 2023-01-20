Массированные или единичные удары. Гуменюк рассказала об угрозе атаки РФ с моря

"Корабельная группировка (в Черном море, - ред.) продолжает держаться почти в том же составе, хотя некоторая ротация нами наблюдается, это определенным образом связано со штормом. Море штормит, море продолжает поддерживать нашу позицию, как говорится", - подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, сейчас на боевом дежурстве находится 6 ракетоносителей врага. Среди которых два подводных, общий залп может достигать 40 ракет "Калибр".

"Это достаточно мощная готовность. Можно говорить об опасности, как единичных ракетных ударов, так и подготовке к массированному ракетному удару потому, что определенная активность авиации также наблюдается. Несмотря на то, что они заявляли, что это будут "учения", но учебно- тренировочный полет может превратиться в нападение", - пояснила Гуменюк.

В свою очередь, она призвала украинцев быть очень внимательными к сообщениям о воздушной тревоге.

"После такого опыта с "Москвой" у них есть так называемая "ракето-безопасная зона", так называемая, для себя. Они (войска РФ, - ред.) осознают, что есть зоны поражения нашим оружием и туда ни шагу. Поэтому держат по мысу Тарханкут в направлении Новороссийска так, чтобы в соответствующих погодных условиях зайти в пункты базирования, но не приближают на расстояние, с которого могут быть поражены нами", - сказала Гуменюк.

Она также рассказала, что из псевдобезопасной зоны российские корабли могут выпускать "Калибры" по Украине.

"Мы наблюдали их нервозность, когда определенным образом отрабатывала ПВО в Севастополе и вывели все единицы, несмотря на шторм, в Черное море, пытались рассредоточить, поскольку знают, что наши "боевые комары" умеют атаковать бухты и они не чувствуют себя в безопасности", - говорит Гуменюк.

Она добавила, что украинские военные следят за ракетоносителями в море и дронами, которые противник пускает оттуда.

Напомним, ранее в Генштабе предупредили об угрозе нанесения врагом ракетных и дроновых ударов из Беларуси из-за авиационных учений врага.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал, какими будут дальнейшие ракетные атаки оккупантов.

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