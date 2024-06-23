RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Массированная атака РФ 22 июня: в больнице умер энергетик

Фото: в больнице умер энергетик, получивший ранения во время атаки РФ 22 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В больнице умер энергетик, получивший ранения во время атаки на энергообъект в Запорожском районе 22 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, "Укрэнерго".

"В больнице скончался энергетик, раненный накануне в результате ракетного удара россиян по энергетическому объекту в Запорожском районе", - написал Федоров.

Что известно о погибшем

22 июня российская ракета убила диспетчера подстанции, еще один получил ранения. В энергетику Денис Новиков пришел в 18 лет, последующие 20 лет работал на подстанции.

"Пройдя путь от слесаря ​​до диспетчера, Денис был профессиональным энергетиком. Умел и гайки крутить, и работой подстанции руководить", - рассказывают его коллеги. Они вспоминают Дениса как спокойного, отзывчивого, доброго человека, который никого не оставлял в беде.

Как отмечают в "Укрэнерго", у Дениса осталась семья: жена и 9-летний сын.

Обстрел РФ по Украине 22 июня

Российские войска массированно атаковали энергетику Украины в ночь на 22 июня. Это уже восьмой обстрел, нацеленный именно на энергоинфраструктуру.

Несмотря на результативную работу ПВО, во время которой были сбиты 25 целей из 29 (16 ракет разных типов и 13 дронов), были атакованы энергоообъекты в Запорожской и Львовской областях.

Подробнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна в Украине