Массированная атака РФ 22 июня: в больнице умер энергетик

"В больнице скончался энергетик, раненный накануне в результате ракетного удара россиян по энергетическому объекту в Запорожском районе", - написал Федоров.

Что известно о погибшем

22 июня российская ракета убила диспетчера подстанции, еще один получил ранения. В энергетику Денис Новиков пришел в 18 лет, последующие 20 лет работал на подстанции.

"Пройдя путь от слесаря ​​до диспетчера, Денис был профессиональным энергетиком. Умел и гайки крутить, и работой подстанции руководить", - рассказывают его коллеги. Они вспоминают Дениса как спокойного, отзывчивого, доброго человека, который никого не оставлял в беде.

Как отмечают в "Укрэнерго", у Дениса осталась семья: жена и 9-летний сын.