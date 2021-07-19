Без масок і соціальної дистанції: у Британії зняли COVID-обмеження

Британія зняла обмеження, введені з метою боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2. З опівночі понеділка, 19 липня, в країні не діють, серед іншого, правило триматися на відстані від інших людей в закритих приміщеннях і рекомендація працювати з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Скасовано обмеження на максимально допустиме число відвідувачів різноманітних розважальних закладів. А необхідність носити захисні маски збережеться лише в громадському транспорті Лондона. Залишилася в силі вимога піти в карантин при виявленні інфекції серед осіб, з якими у людини були безпосередні контакти.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон виступив на захист зняття обмежень, названих у ЗМІ "днем свободи". При цьому Джонсон закликав земляків залишатися розсудливими і зробити щеплення від COVID-19. Сам прем'єр перебуває на карантині після контакту з інфікованою особою.

Рішення британської влади викликало невдоволення опозиції. Джонатан Ешворт, експерт Лейбористської партії з питань охорони здоров'я, назвав позицію офіційного Лондона "безрозсудною". З особливо гострою критикою лейбористи обрушилися на скасування масочного режиму.

Водночас вчені стурбовані динамікою поширення інфекції в Королівстві. В останні дні добовий приріст заражень у Великобританії становить близько 50 тисяч випадків. Більше заражень на добу реєструють лише в Індонезії та США. Якщо поширення "Дельта" -варіанту вірусу вийде з-під контролю, країна може зіткнутися зі ста тисячами заражень на добу і необхідністю щодня класти в лікарні по 2000 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19, вважає професор Імперського коледжу Лондона Ніл Фергюсон.

Уельс і Шотландія мають право встановлювати власну політику в галузі охорони здоров'я. Їх уряди вже заявили, що залишать в силі низку обмежень, включаючи масочний режим.

В цілому в 67-мільйонному Сполученому Королівстві вірус виявлено у 5,43 млн осіб, близько 129 тисяч хворих померли, а 4,39 млн одужали.