Маску осталось недолго: миллиардера хотят заставить уйти из Белого дома

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США начинает согласованную кампанию с целью заставить Маска уйти из Белого дома к 30 мая.

В основе этих требований лежит юридическое положение, согласно которому специальные государственные служащие (такая должность у Маска в связи с его руководством DOGE) не должны служить более 130 дней.

"Мы требуем от вашей администрации немедленного публичного заявления, в котором будет четко указано, что Маск уйдет в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, к 30 мая", - написали 77 демократов Палаты представителей в письме Трампу.

Они написали, что Маску не разрешат вернуться в качестве специального государственного служащего в течение года "без отказа от своих компаний, включая Tesla и SpaceX".

Первый залп

Председатель Прогрессивной фракции Конгресса Грег Касар (демократ от Техаса), который возглавил написание письма, заявил в интервью Axios, что это только первый залп.

"Мы ясно даем понять, что общественное давление на республиканцев будет только усиливаться с настоящего момента и до 30 мая", - сказал он.

Касар заявил, что у демократов "есть в распоряжении юридические инструменты, политические инструменты", а также "вся сила общественного давления".

Однако администрация Трампа, по мнению многих демократов, уже проигнорировала не только федеральный закон, но и Конституцию в областях, гораздо более важных, чем правила правительственной этики.

Белый дом может в конечном итоге сослаться на прошлогодний меморандум Управления правительственной этики - во времена администрации Байдена - в котором говорилось, что неоплачиваемые дни командировок не засчитываются в эти 130 дней.