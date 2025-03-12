Маскл-кары в Украине: что это, стоит ли их покупать и где найти

Маслкар - одно из волшебных слов, которые знают все фанаты автомобильного дела. Muscle cars (от англ. мускулистые автомобили) - это особый класс авто, который возник в США в середине XX века. В Америке со временем они стали символом скорости, мощности и бунтарского духа, а для остального мира это был пример доступной машины с мощным двигателем и высокими динамическими характеристиками. Автомобильные эксперты видели в них нечто третье, не совсем неутешительное для самих машин и их создателей, но обо всем по порядку.

Что такое масл-кары

Основной идеей таких машин было сочетание относительно компактного - по американским меркам - кузова и большого мощного двигателя, что обеспечивало машине выдающуюся динамику. С другой стороны, по общей традиции тогдашнего американского автопрома маслкары отличались посредственной управляемостью и такими себе тормозами.

Подчеркиваем, что это не были спортивные автомобили в европейском понимании. Дело в том, что конструировали их по тем же принципам, что и обычные семейные седаны - с их рамами, большим весом, мягкой подвеской и большими габаритами. Несмотря на большую мощность силового агрегата, маслкары не ездили как спортивные машины - они были шаткие на ходу и не очень четко держали дорогу в поворотах.

История появления

Первые масл-кары начали появляться в 60-х годах. Тогда отдельные из многочисленных (на то время) американских брендов - такие как Ford, Chevrolet, Dodge и Pontiac - начали устанавливать свои большие двигатели V8, предназначенные для так называемых полноразмерных седанов (full size), в автомобили среднего размера. Получились динамичные и недорогие машины, доступные для молодежи, которая стремилась к скорости и захватывающим ощущениям во время поездок. Отчасти именно из-за молодежной аудитории эти машины получали двухдверные кузова с динамичной, словно спортивной формой.

История авто этого класса в их чистом виде была недолгой - после нефтяного кризиса 1973 г. их развитие остановилось. Подорожание бензина тогда больно ударило по всей американской классике. Рамные полноразмерные седаны, тяжелые внедорожники и пикапы, во-первых, потеряли в тиражах и ассортименте, а во-вторых, лишились своих прожорливых многолитровых двигателей V8. Даже те агрегаты, что оставили большой объем, стали менее мощными. Не обошла эта беда и молодежный сегмент рынка.

Как отличить маслкар

По большому счету вам необязательно уметь отличать маслкар от машин других классов, ведь перечень моделей, которые относят к этой уважаемой когорте, не то что хорошо известен - он практически канонизирован миллионами поклонников. Чаще всего имеют в виду Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Charger, Pontiac GTO, Plymouth Barracuda и другие.

Тем не менее, видовые признаки маслкаров все равно напомним:

Двигатель. Обычно это V8 объемом от 5,0 до 7,5 литров;

Обычно это V8 объемом от 5,0 до 7,5 литров; Кузов . Дизайн в агрессивном стиле, со спортивными чертами, корма чаще всего типа фастбэк (наклонная от заднего стекла до кромки багажника);

. Дизайн в агрессивном стиле, со спортивными чертами, корма чаще всего типа фастбэк (наклонная от заднего стекла до кромки багажника); Динамика : Высокая мощность позволяет довольно энергично разгоняться и обеспечивать увлекательное вождение. Но не думайте, что маслкар 1960-70-х был таким же быстрым, как нынешние спорткары;

: Высокая мощность позволяет довольно энергично разгоняться и обеспечивать увлекательное вождение. Но не думайте, что маслкар 1960-70-х был таким же быстрым, как нынешние спорткары; Доступность. По сравнению с европейскими спортивными автомобилями, масл-кары были более доступными, в том числе и для среднего класса.

Маслкары в Украине

Некоторые американские автомобили, использующие название бывшего маслкара, выпускались и в ХХІ веке: Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger. Но далеко не всегда это будет то же, что подразумевалось под маслкаром полвека назад: двигатели более скромные по мощности и объему, иногда - электрические. Хотя честно сказать, шарм тех имен все равно играет свою роль.

Вкратце

В принципе, если задаться целью, в Украине можно приобрести и классический маслкар, выпущенный в эпоху золотой эры американского автопрома. Но в свободной продаже таких машин нет, их есть считанные единицы и все они давно находятся в руках ценителей и на продажу выставляются нечасто.

При подготовке статьи были использованы материалы музея "Колеса Истории".