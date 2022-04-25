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Маскують "табличками". Окупанти розсекретили масштабний цвинтар жертв геноциду під Маріуполем

Фото: зруйнований Маріуполь (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти не полишають спроб приховати масштаби геноциду в Маріуполі. Так, величезну братську могилу в Мангуші вони замаскували "табличками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.

"Поки виходить дуже погано. На фото бачимо тільки один сектор захоронення, де судячи з нумерації "табличок" щонайменше 268 поховань", - йдеться в повідомленні.

В прес-службі додають, що на супутникових знімках від 9 квітня добре видно 4 таких сектори.

"Тож пропагандисти рф самі ж задокументували факт вбивства 1 тис. маріупольців", - додають у відомстві.

В міськраді наголошують, що враховуючи інформацію від очевидців впродовж квітня, тільки за попередніми оцінками в Мангуші поховали від 3 до 9 тис. маріупольців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти продовжують наносити авіаудари в районі "Азовсталі".

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