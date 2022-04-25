Маскують "табличками". Окупанти розсекретили масштабний цвинтар жертв геноциду під Маріуполем

"Поки виходить дуже погано. На фото бачимо тільки один сектор захоронення, де судячи з нумерації "табличок" щонайменше 268 поховань", - йдеться в повідомленні.

В прес-службі додають, що на супутникових знімках від 9 квітня добре видно 4 таких сектори.

"Тож пропагандисти рф самі ж задокументували факт вбивства 1 тис. маріупольців", - додають у відомстві.

В міськраді наголошують, що враховуючи інформацію від очевидців впродовж квітня, тільки за попередніми оцінками в Мангуші поховали від 3 до 9 тис. маріупольців.