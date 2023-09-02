Политика Маска в Twitter способствовала распространению роспропаганды, - ЕС

Исследование показало, что, несмотря на добровольные обязательства крупнейших компаний соцсетей, включая Meta, принимать меры против роспропаганды, российская дезинформация, направленная против Украины, процветает.

"В течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в социальных сетях, поддерживающих Кремль, значительно увеличились по всей Европе. Предварительный анализ позволяет предположить, что в первой половине 2023 года охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще более возросли, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter", - говорится в исследовании.

ЕС применяет гораздо более агрессивный подход к регулированию поддерживаемой правительством дезинформации, чем США.

Российская ИПСО и примеры пропаганды против Украины

Недавно в ГуР Минобороны Украины отметили, что российские политтехнологи подготовили новый раунд дезинформационной кампании, нацеленной на международную дискредитацию нашей страны, и разжигание внутриполитических раздоров.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, РФ на нынешнем этапе нацелила свою пропаганду на попытку разрушения внутреннего единства украинского общества и доверия между Украиной и союзниками.

В середине августа в Центре стратегических коммуникаций заявили о том, что россияне запустили очередную ИПСО в соцсетях в попытке разжечь ненависть к жителям Львовской области.

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