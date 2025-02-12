ua en ru
Ср, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Маск обвиняет федеральных служащих в получении "нетрудовых доходов"

Среда 12 февраля 2025 01:20
UA EN RU
Маск обвиняет федеральных служащих в получении "нетрудовых доходов" Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Миллиардер Илон Маск утверждает, что некоторые федеральные служащие накопили "десятки миллионов долларов чистого капитала". Он заявил, что заинтересован в расследовании в отношении служащих с высокими зарплатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы считаем странным, что есть довольно много людей в бюрократическом аппарате, которые якобы получают зарплату в несколько сотен тысяч долларов, но каким-то образом сумели накопить десятки миллионов долларов чистого капитала, находясь на этой должности", - сказал он, будучи в Овальном кабинете вместе с президентом США Дональдом Трампом.

Миллиардер обвинил сотрудников в том, что они "разбогатели за счет налогоплательщиков", и сказал, что хочет разобраться.

"Нам просто интересно, откуда это взялось. Возможно, они очень хорошо умеют инвестировать, и в таком случае нам стоило бы воспользоваться их инвестиционными советами", - сказал он о зарплатах федеральных служащих.

Напомним, что ранее Трамп поручил Маску пересмотреть "практически все", включая расходы на Пентагон и образование.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что Илон Маск не может ничего делать без одобрения администрации президента США. Он также отверг слухи о том, в что Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер, имеет полный доступ к системе государственных платежей. По словам президента США, у Маска есть доступ только к увольнению людей, которых он и администрация считают "плохими".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Илон Маск
NEWS
Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар
Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар
DAILY
Андрей Герус: Рада не заставляет правительство покупать реакторы для АЭС в Болгарии, это его право
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Андрей Герус: Рада не заставляет правительство покупать реакторы для АЭС в Болгарии, это его право