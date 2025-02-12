Маск обвиняет федеральных служащих в получении "нетрудовых доходов"

Миллиардер Илон Маск утверждает, что некоторые федеральные служащие накопили "десятки миллионов долларов чистого капитала". Он заявил, что заинтересован в расследовании в отношении служащих с высокими зарплатами.

"Мы считаем странным, что есть довольно много людей в бюрократическом аппарате, которые якобы получают зарплату в несколько сотен тысяч долларов, но каким-то образом сумели накопить десятки миллионов долларов чистого капитала, находясь на этой должности", - сказал он, будучи в Овальном кабинете вместе с президентом США Дональдом Трампом.

Миллиардер обвинил сотрудников в том, что они "разбогатели за счет налогоплательщиков", и сказал, что хочет разобраться.

"Нам просто интересно, откуда это взялось. Возможно, они очень хорошо умеют инвестировать, и в таком случае нам стоило бы воспользоваться их инвестиционными советами", - сказал он о зарплатах федеральных служащих.