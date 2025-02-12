Маск обвиняет федеральных служащих в получении "нетрудовых доходов"
Миллиардер Илон Маск утверждает, что некоторые федеральные служащие накопили "десятки миллионов долларов чистого капитала". Он заявил, что заинтересован в расследовании в отношении служащих с высокими зарплатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы считаем странным, что есть довольно много людей в бюрократическом аппарате, которые якобы получают зарплату в несколько сотен тысяч долларов, но каким-то образом сумели накопить десятки миллионов долларов чистого капитала, находясь на этой должности", - сказал он, будучи в Овальном кабинете вместе с президентом США Дональдом Трампом.
Миллиардер обвинил сотрудников в том, что они "разбогатели за счет налогоплательщиков", и сказал, что хочет разобраться.
"Нам просто интересно, откуда это взялось. Возможно, они очень хорошо умеют инвестировать, и в таком случае нам стоило бы воспользоваться их инвестиционными советами", - сказал он о зарплатах федеральных служащих.
Напомним, что ранее Трамп поручил Маску пересмотреть "практически все", включая расходы на Пентагон и образование.
Кроме того, Дональд Трамп заявил, что Илон Маск не может ничего делать без одобрения администрации президента США. Он также отверг слухи о том, в что Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер, имеет полный доступ к системе государственных платежей. По словам президента США, у Маска есть доступ только к увольнению людей, которых он и администрация считают "плохими".
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