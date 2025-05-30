Маск покидает DOGE: Трамп назвал его "потрясающим" и анонсировал брифинг

"Завтра в 13:30 по восточному времени у меня пресс-конференция с Илоном Маском в Овальном кабинете. Это будет его последний день, но не совсем, потому что он всегда будет с нами, помогая нам на всем пути. Илон потрясающий! Увидимся завтра в Белом доме", - написал он в четверг в своей соцсети Truth Social.

События развернутся после того, как Маск, генеральный директор Tesla и SpaseX, раскритиковал главный законодательный приоритет Трампа - налоговую реформу, известную как "Один большой прекрасный законопроект". В частности, за то, что она не делает достаточно для сокращения дефицита федерального бюджета.

В интерью CBS, которое выйдет на этих выходных, Маск заявил, что он "честно говоря, разочарован огромным законопроектом о расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не просто сокращает его, и подрывает работая которую проводит команда DOGE".

Комментарии бизнесмена, судя по всему, отражают обеспокоенность некоторых республиканцев в Палате представителей в Сенате, которые считают, что законопроект обойдется слишком дорого и требуют дальнейшего сокращения расходов.

"Я думаю, что купюра может быть большой или красивой, но я не знаю, может ли она быть и тем, и другим. Это мое личное мнение", - сказал Трамп в отрывке из интервью.

Bloomberg пишет, что кампания Маска по сокращению размеров и сферы деятельности правительства США вызвала шок в Вашингтоне: некоторые агентства были полностью ликвидированы, а десятки тысяч федеральных служащих подверглись чисткам или были вынуждены согласиться на откуп. Однако инициатива не оправдала собственных высоких ожиданий в плане экономии средств.

Стив Дэвис, который фактически был заместителем Маска в DOGE, также покидает свой пост, сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Уход бизнесмена оставляет будущее этой работы в руках менее влиятельных чиновников в Белом доме и федеральных агентствах.