Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вийшов на третє місце в списку найбагатших людей світу. Він випередив в списку засновника Facebook Марка Цукерберга, який опустився на четвертий рядок рейтингу.

За даними Bloomberg Billionaires Index, який оновлюється в кінці кожного ринкового дня.

Статки Маска склали 115 млрд доларів порівняно зі 111 млрд доларів у Цукерберга.

Перше місце утримує засновник найбільшого в світі онлайн-рітейлера Amazon Джефф Безос зі статками в 202 млрд доларів. Другу позицію займає засновник американської корпорації Microsoft Білл Гейтс зі 125 млрд доларів.

Як пише Bloomberg, статки Маска стрімко зросли цього року на 87,8 млрд на тлі збільшення вартості акцій Tesla майже на 500%.

Ринкова вартість Tesla 454 млрд доларів в даний час перевищує ринкову вартість американського роздрібного гіганта Walmart Inc., найбільшої компанії в США з виручки.

Зазначається, що Маску чекає ще довгий шлях, щоб стати найбагатшою людиною в світі. Стан Безоса, за даними Bloomberg оцінюється в 202 млрд доларів.

Нагадаємо, минулого тижня 49-річний Маск приєднався до Цукерберга, Джеффа Безоса і Білла Гейтса в клубі найбагатших мільярдерів. Цьому сприяло різке підвищення вартості акцій технологічних компаній в період пандемії.

За даннимForbes, за два місяці пандемії коронавірусу найбагатші люди світу стали багатшими ще на 255 млрд доларів.

Раніше в МВФ спрогнозували, що пандемія коронавірусу збільшить розрив між багатими і бідними.