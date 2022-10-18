Маск отозвал запрос к Пентагону об оплате работы Starlink в Украине

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компания SpaceX уже отозвала обращение к Пентагону о финансировании работы системы спутниковой связи Starlink в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Он прокомментировал опубликованную статью в газете Politico о том, что Пентагон рассматривает возможность оплатить работу Starlink.
"SpaceX уже отозвала свой запрос о финансировании", - написал он
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