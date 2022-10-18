Маск отозвал запрос к Пентагону об оплате работы Starlink в Украине

Он прокомментировал опубликованную статью в газете Politico о том, что Пентагон рассматривает возможность оплатить работу Starlink.

"SpaceX уже отозвала свой запрос о финансировании", - написал он

Напомним, по данным издания Politico, Пентагон рассматривает возможность финансирования интернет-услуг Starlink для Украины из фонда, которые используется для поставки оружия и оборудования.

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