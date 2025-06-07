Маск удалил сообщение с "бомбой" о Трампе

В четверг между Маском и Трампом разгорелся публичный скандал. Бывший член администрации Трампа набросился на главу Белого дома с критикой и обвинением. В ответ Трамп заявил, что Маск не в своем уме.

Во время обмена оскорблениями Маск написал в соцсети X, что Трамп якобы фигурирует в "файлах Эпштейна", которого обвиняли в педофилии и организации проституции.

"Время сбросить настоящую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот почему их на самом деле не обнародуют", - говорилось в его сообщении.

Однако теперь это сообщение удалено. Маск сделал это, не объяснив причины.