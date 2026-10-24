Маск: без Starlink украинский фронт немедленно развалился бы

Украинская линия фронта якобы немедленно развалилась без спутниковой системы Starlink, которая критически важна для обороны.
Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.
По его словам, использование гражданской коммерческой службы для наступательных ударов беспилотниками никогда не было разрешено.
Он отметил, что украинские военные нарушили условия предоставления услуг, из-за чего соответствующую лазейку закрыли на прошлой неделе.
В то же время, Маск подчеркнул ключевую роль спутниковой сети для украинских сил.
"Если бы Starlink было выключено, украинская линия фронта немедленно развалилась бы. Это не угроза, это просто констатация факта", - заявил бизнесмен.
Основатель SpaceX напомнил, что компания сделала для защиты Украины больше, чем любая другая частная структура в мире.
В начале полномасштабного вторжения именно Starlink помог избежать захвата страны, когда другие средства связи были уничтожены или заблокированы россиянами.
В то же время он добавил, что военная система Starshield контролируется правительством США, самостоятельно принимающим решение по ее применению.
Напомним, недавно Илон Маск подверг критике украинские власти, обвинив украинские элиты в якобы "обогащении на войне", а политиков в США - в использовании финансовой помощи Украине для собственных кампаний.
Кроме того, агентство Reuters сообщило, что американские администрации годами обращались в SpaceX с просьбами включать или ограничивать доступ к сети Starlink в разных регионах мира, включая Украину.