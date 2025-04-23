Маск сократит время работы в администрации Трампа из-за обвала доходов Tesla

Во время презентации результатов работы Tesla Маск заявил, что продолжит поддерживать президента с помощью DOGE, "чтобы убедиться, что растраты и мошенничество, которые мы пресекаем, не вернутся с новой силой".

Потратив почти 300 млн долларов на кампанию 2024 года, чтобы помочь вернуть Трампа в Белый дом, Маск создал DOGE и присоединился к администрации с миссией радикально сократить размеры и возможности федерального правительства.

Он сказал, что продолжит уделять "день или два в неделю" государственным вопросам "до тех пор, пока президент будет этого желать".

Проблемы Tesla

Комментарий Маска прозвучал после того, как его компания сообщила о разочаровывающих результатах за первый квартал, включая падение выручки на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и падение чистой прибыли на 71%.

Помимо проблем, с которыми уже столкнулась компания, таких как конкуренция со стороны Китая и стареющий парк электромобилей, Tesla недавно столкнулась с протестами в США и Европе, а также с ущербом для бренда из-за связей Маска с Трампом и его поддержки крайне правой партии Германии "Альтернатива для Германии".

"Протесты, которые вы там увидите, они очень организованы", - сказал Маск. Он заявил, не приводя доказательств, что некоторые люди, вероятно, протестуют, "потому что они получают мошеннические деньги" или являются "получателями расточительной щедрости".

Департамент Маска

На своем сайте DOGE безосновательно утверждает, что его сокращения привели к экономии в размере 160 млрд долларов. Однако оценки Маска по экономии были оспорены, и DOGE удалила некоторые из самых крупных предполагаемых экономий.

За тот же период Tesla потеряла около 600 млрд долларов рыночной капитализации.

DOGE также провел сокращения в агентствах, ответственных за надзор над его компаниями. К ним относятся SEC, Федеральное управление гражданской авиации и Национальное управление безопасности дорожного движения.

В начале февраля Белый дом заявил, что Маск занимает должность "специального государственного служащего", к которой предъявляется меньше требований в отношении раскрытия информации о конфликте интересов и этических норм.

Министерство юстиции заявляет, что это должность предназначена для тех, кто будет работать в правительстве не более 130 дней в году. Этот срок истекает в конце мая.

По данным Associated Press, сокращения рабочих мест из-за DOGE произошли во всех правительственных учреждениях, включая Налоговую службу, Службу национальных парков, Бюро финансовой защиты потребителей, а также министерства сельского хозяйства, образования, энергетики, здравоохранения и социальных служб, внутренней безопасности и по делам ветеранов.

По словам сотрудников агентства, в феврале сотрудники DOGE выгнали высокопоставленных чиновников Департамента образования из их кабинетов, переставили мебель и установили машины с белым шумом, чтобы заглушить их голоса. Сенаторы США выразили обеспокоенность тем, что DOGE, возможно, получил доступ к данным о федеральных студенческих кредитах десятков миллионов заемщиков.

Также в феврале администрация Трампа заявила, что USAID прекратит свое существование как независимое агентство и перейдет в подчинение Госдепартамента.