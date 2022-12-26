Маск рассказал, грозит ли банкротство Twitter: Впереди много работы

Twitter пока не угрожает неизбежное банкротство. Над расходами компании установили контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление владельца соцсети Илона Маска.

"Twitter еще не в безопасности, но уже не на скоростной полосе к банкротству", - отметил миллиардер.

В то же время Маск указал, что "впереди еще много работы". Однако, по его словам, расходы удалось "взять под контроль".