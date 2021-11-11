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Маск продав акції Tesla на 5 млрд доларів після опитування в Twitter

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Вашингтон, Четвер 11 листопада 2021 08:53
Маск продав акції Tesla на 5 млрд доларів після опитування в Twitter Фото: генеральний директор Tesla Motors Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Гендиректор Tesla Ілон Маск продав акції компанії на суму близько 5 млрд доларів. Це становить близько 3% його стану.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Поки невідомо, чи вплинуло на його рішення опитування в Twitter щодо того, чи потрібно йому продати 10% своїх акцій Tesla - і чи буде він продовжувати продажі до тих пір, поки не досягне 10-відсоткового порогу.

Раніше бізнесмен запустив опитування про те, чи варто йому продати 10% акцій Tesla.

"Останнім часом занадто багато говорять про те, що нереалізований прибуток - це засіб ухилення від сплати податків, тому я пропоную продати 10% моїх акцій Tesla", - писав він.

Нагадаємо, Ілон Маск втратив за два дні 50 млрд доларів.

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Илон Маск
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