Маск объяснил новую политику в Twitter и восстановил несколько известных аккаунтов

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть будет продвигать свободу слова, но также будет ограничивать публикации, выражающие ненависть или негатив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Маска.

Маск объявил, что новая политика Twitter - это свобода слова, а не свобода досягаемости.

"Негативные и ненавистнические твиты будут максимально ограничены и демонетизированы, чтобы не было никакой рекламы или других доходов", - написал Маск.

Он отметил, что пользователи не смогут найти такие публикации, если не будут искать их специально. Маск подчеркнул, что речь идет только об отдельных публикациях, а не о целых аккаунтах.

Маск также восстановил в пятницу несколько учетных записей, включая канадского психолога Джордана Петерсона, либерального комика Кэти Гриффин и сатирический сайт The Babylon Bee, приостановка работы которого вызвала интерес Илона Маска к платформе социальных сетей.

Бывший президент США Дональд Трамп пока остается заблокированным.

Ранее мы писали, что сотни сотрудников Twitter покидают компанию после ультиматума нового владельца Илона Маска о том, что они должны или согласиться на "долгие часы с высокой интенсивностью" или уволится.

Рано утром в среду, 16 ноября, Маск отправил электронное письмо сотрудникам Twitter, в котором говорилось: "В будущем, чтобы создать прорывной Twitter 2.0 и добиться успеха в мире с растущей конкуренцией, нам нужно будет быть чрезвычайно хардкорными".

В электронном письме сотрудникам предлагалось нажать "да", если они хотят остаться. Те, кто не ответит к концу рабочего дня в четверг, будут считаться уволившимися и получат выходное пособие, говорится в электронном письме.

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