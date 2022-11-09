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Маск потерял 70 млрд долларов после решения купить Twitter

Новина українською →
США, Среда 09 ноября 2022 09:32
Маск потерял 70 млрд долларов после решения купить Twitter Фото: Илон Маск потерял 70 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Компания Tesla потеряла почти половину своей рыночной стоимости, а собственный капитал гендиректора компании Илона Маска упал на 70 млрд долларов с тех пор, как в апреле он сделал ставку на покупку Twitter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Маск продал акции производителя электромобилей еще на сумму 3,95 млрд долларов через несколько дней после закрытия сделки по покупке Twitter. В результате последней продажи акций Маск владеет примерно 14% в Tesla.

Маск, самый богатый человек в мире, заявил в апреле, что он больше не продает акции Tesla. Тем не менее, в августе он продал еще акции Tesla на сумму 6,9 млрд долларов и сказал, что продажа была проведена для покупки Twitter.

Маск купил Twitter в прошлом месяце и предпринял решительные меры, включая увольнение половины персонала и план взимания платы за синюю галочку.

Миллиардер пообещал предоставить 46,5 млрд долларов в виде акционерного и долгового финансирования для приобретения, что покрыло цену в 44 млрд долларов и затраты на закрытие. Банки, в том числе Morgan Stanley и Bank of America Corp, обязались предоставить долговое финансирование на сумму 13 млрд долларов.

Обязательства Маска по акционерному капиталу в размере 33,5 млрд долларов включали его 9,6% акций Twitter, которые стоят 4 млрд долларов, и 7,1 млрд долларов, которые он получил от долевых инвесторов, включая соучредителя Oracle Corp Ларри Эллисона и саудовского принца Алвалида бин Талала.

Маск пытался отказаться от сделки в мае, утверждая, что Twitter занижает количество аккаунтов ботов и спама на платформе. Это привело к серии судебных исков между двумя сторонами.

По данным Bloomberg, сейчас акции Tesla упали на 53% по сравнению с пиковым значением в прошлом году, в результате чего состояние Маска сократилось до 179,5 млрд долларов с 340 млрд долларов на пике.

Последний спад продаж акций Tesla на рынке произошел, поскольку аналитики ожидали, что Маск продаст дополнительные акции Tesla для финансирования сделки с Twitter.

С тех пор как Маск купил Twitter, несколько крупных компаний приостановили свою рекламу на платформе, ожидая, как она будет развиваться под руководством миллиардера.

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Илон Маск Twitter
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