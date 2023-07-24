Маск показал новый логотип Twitter

"X здесь! Давайте сделаем это", - написала Яккарино в Twitter

Она также разместила изображение логотипа, спроецированного на офисы компании в Сан-Франциско.

В профилях Яккарино и Маска уже есть логотип X, хотя синяя птица Twitter все еще остается на платформе.

Маск сообщил в своем посте в воскресенье, что хочет изменить логотип Twitter, и опросил миллионы своих подписчиков, чтобы они предпочли изменение цветовой схемы сайта с синего на черный.

Он опубликовал фотографию стилизованной буквы X на черном космическом фоне. Он также упомянул "временный логотип X" и написал в Твиттере, что "скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами".

В ответ на твит с вопросом, как будут называться твиты под "X", Маск ответил "x".

Логотип

Оригинальный логотип Twitter был разработан в 2012 году командой из трех человек. "Логотип был разработан таким образом, чтобы быть простым, сбалансированным и разборчивым в очень маленьких размерах, почти как строчная буква "е", - написал в Twitter один из дизайнеров Мартин Грассер.

За несколько недель до завершения приобретения Twitter в прошлом году Маск сказал, что покупка компании ускорит его стремление создать "приложение для всего" под названием "X" на три-пять лет.

Маск выкупил x.com у PayPal в 2017 году, заявив, что он имеет "сентиментальную ценность". В 1999 году Маск стал одним из основателей x.com как онлайн-банка, который позже превратился в PayPal.

"X - это будущее состояние неограниченной интерактивности, сосредоточенное на аудио, видео, обмене сообщениями, платежах и банковских операциях, создающее глобальный рынок идей, товаров, услуг и возможностей", - написала Яккарино.

Проблемы Twitter

Яккарино, бывший директор по рекламе в NBCUniversal, которая 5 июня стал генеральным директором Twitter, вступила в должность, когда платформа социальных сетей пытается обратить вспять падение доходов от рекламы.

С момента поглощения Twitter компания столкнулась с бурными временами увольнений, резким падением числа рекламодателей и стремительным ростом Threads, как ответа Meta на Twitter.