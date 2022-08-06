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Маск висунув умову для придбання Twitter

Фото: Ілон Маск, засновник компаній "SpaceX" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ілон Маск заявив, що готовий купити Twitter, якщо соціальна мережа надасть докази справжності перевірених нею облікових записів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ілона Маска.

Ще в липні Маск відмовився придбати соціальну мережу через те, що Twitter не хоче розкривати інформацію про кількість ботів.

"Якщо Twitter розкриє свій метод вибірки 100 облікових записів та спосіб підтвердження їх справжності, угода буде укладена на початкових умовах. Однак якщо з'ясується, що вони збрехали, угоди не повинно бути", - заявив Маск.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Twitter звинувачує Ілона Маска в багатомільйонних грошових втратах. В другому кварталі блог отримав чистий збиток у розмірі 270 млн доларів.

Тим часом Рада правління Twitter подала позов проти Ілона Маска, який відмовився від угоди про покупку компанії в розмірі 44 млрд доларів.

Через деякий час Маск також подав зустрічний позов проти компанії, однак подробиці щодо цього невідомі.

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