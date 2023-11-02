Маск назвал искусственный интеллект настоящей угрозой для современного мира

Илон Маск с опасением высказался по искусственному интеллекту. Он назвал технологию угрозой для современного мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
"Впервые в истории человечества у нас есть то, что будет намного умнее нас. Поэтому мне непонятно, как можно контролировать такую вещь, но я думаю, что мы можем стремиться направлять это в направлении, от которого выиграет человечество. Но я считаю, что это один из экзистенциальных рисков, с которыми мы сталкиваемся, потенциально наиболее насущный", - отметил Маск на форуме, посвященном безопасности искусственного интеллекта.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собрал правительственных чиновников, ученых и технологических магнатов со всего мира на двухдневный саммит по безопасности искусственного интеллекта в среду и четверг в Блетчли-парке, некогда сверхсекретной штаб-квартире взломщиков кодов времен Второй мировой войны.
Цель саммита - обсудить потенциальные риски и преимущества искусственного интеллекта (ИИ) и разработать международные меры по обеспечению его ответственного развития.
"Мы должны быть уверены, что ИИ используется во благо, а не во вред. Этот саммит - важный шаг на пути к созданию более безопасного и этичного будущего для ИИ", - сказал Сунак в своем вступительном слове
На конференции присутствуют Илон Маск, Сэм Олтман, разработчики ChatGPT и множество выдающихся профессоров и исследователей.
Среди присутствующих мировые лидеры, в том числе вице-президент США Камала Харрис; заместитель министра науки и технологий Китая Ву Чжаохуэй; Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш; и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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