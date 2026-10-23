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Маск набросился на Украину с обвинениями в "обогащении на войне"

21:25 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Илон Маск (Getty Images)

Американский миллиардер Илон Маск снова обвинил украинские элиты в обогащении, а американских политиков - в использовании помощи Украине для финансирования политических кампаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Илона Маска в соцсети X.

В своем сообщении бизнесмен заявил о якобы "огромной разнице в стимулах между элитами и народом" в Украине.

По его мнению, первые якобы обогащаются на международной помощи, в то время как детей простых граждан отправляют на фронт.

"Первые очень разбогатели на сотнях миллиардов, поступающих в Украину, тогда как детей вторых привлекают насмерть в окопах", - написал Маск.

Кроме того, миллиардер выразил фейковую коррупционную схему по американской помощи.

Он утверждает, что часть средств налогоплательщиков США якобы возвращается в Америку из-за "многочисленных стиральных машин" для финансирования политических кампаний.

Поэтому, по утверждению Маска, некоторые американские политики якобы заботятся об Украине больше, чем о собственном народе.

Напомним, что миллиардер ИлонМаск лично распорядился замедлить работу военной версии системы Starlink для Украины, что вызвало беспокойство в Киеве и неопределенность в администрации США.

Позже в Конгрессе США заявили, что если эта информация подтвердится, необходимо провести официальное расследование, так как такие действия могут быть нарушением законодательства.

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