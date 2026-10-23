В своем сообщении бизнесмен заявил о якобы "огромной разнице в стимулах между элитами и народом" в Украине.

По его мнению, первые якобы обогащаются на международной помощи, в то время как детей простых граждан отправляют на фронт.

"Первые очень разбогатели на сотнях миллиардов, поступающих в Украину, тогда как детей вторых привлекают насмерть в окопах", - написал Маск.

Кроме того, миллиардер выразил фейковую коррупционную схему по американской помощи.

Он утверждает, что часть средств налогоплательщиков США якобы возвращается в Америку из-за "многочисленных стиральных машин" для финансирования политических кампаний.

Поэтому, по утверждению Маска, некоторые американские политики якобы заботятся об Украине больше, чем о собственном народе.