Маск намерен построить собственный идеальный город: где расположится

Американский миллиардер Илон Маск планирует построить свой собственный город мечты в Техасе, США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
На встречах с землевладельцами и агентами по недвижимости Маск и сотрудники его компаний описали свое видение нового проекта, как идеальный город вдоль реки Колорадо.
Запланированный город находится рядом со строящимися объектами Boring и SpaceX. Известно, что Маск уже придумал имя для города будущего – Снейлбрук. Предполагается, что в городе на начальном этапе поселятся сотрудники предприятий американского миллиардера.
В соответствии с законодательством Техаса, город должен иметь не менее 201 жителя, прежде чем он сможет подать заявку на регистрацию, а затем получить одобрение окружного судьи. По словам пресс-секретаря штата, округ Бастроп не получал заявлений от Маска или какой-либо из его организаций.
Ранее мы писали, что США не разрешили компании Илона Маска тестировать на людях микрочипы, вживляемые в мозг человека для управления внешними устройствами силой мысли.
Также сообщалось, что Илон Маск вернул себе место самого богатого человека в мире после того, как ненадолго уступил титул французу Бернару Арно. Состояние Маска выросло благодаря росту стоимости акций Tesla в этом году.
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