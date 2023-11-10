Маск анонсировал обновление алгоритмов рекомендаций в Twitter: что изменится

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"В ближайшие несколько дней будет выпущено крупное обновление алгоритма рекомендаций", - сообщил Маск.

Он отметил, что обновление алгоритма Twitter поможет привлекать внимание к небольшим аккаунтам и сообщениям, не входящим в сеть друзей и фолловеров.

"Как всегда, алгоритм будет открыт и будет постоянно совершенствоваться", - добавил он.

Нововведение Twitter

В последнее время в социальной сети Twitter (теперь Х) появилось много новшеств. Так, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter разрешат скрывать свои лайки, но функция будет доступна только для платных пользователей.

Кроме этого, в соцсети появилась функция аудио- и видеозвонков. Но пока услуга доступна только для некоторых пользователей.

Следует добавить, что недавно Илон Маск назвал искусственный интеллект настоящей угрозой для современного мира.

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