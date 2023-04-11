Машиностроители ДТЭК после релокации наладили производство почти всего оборудования для шахтеров

"Последний отопительный сезон, как и все 412 дней войны, были самыми суровыми за всю историю не только для украинских энергетиков, но и для их надежной опоры - шахтеров и машиностроителей... Сейчас, несмотря на все сложности, завод уже наладил производство почти всей номенклатурной линейки , выпускавший в Дружковке до начала полномасштабного вторжения", - заявил Салеева.

По его словам, на новом месте машиностроители выпускают проходческие комбайны, подземный шахтный транспорт, шахтное стационарное оборудование, а также производят ремонты секций крепежа.

"Оборудование востребовано, потому что от его своевременной поставки зависит стабильность работы угледобывающих, а затем и энергетических и металлургических предприятий страны… Уже через три месяца этого года изготовили для нужд шахтеров немало. Это один проходческий комбайн КПД, 11 единиц оборудования, 152 тысячи запчастей. часть оборудования машиностроители также отремонтировали", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что прямой ущерб от разрушения ТЭС от российских террористических ударов составил 6 миллиардов гривен.