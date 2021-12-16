Машинне голосування: у СН розповіли про "експерименти" на наступних виборах

Перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко припустив можливі "експерименти" під час проведення наступних виборів у 2024 році. Мова йде про машинне голосування, однак для його впровадження хоча б у великих містах необхідно до мільярда гривень.

"Що ми можемо робити для збільшення мотивації людей брати участь у виборах - це, звичайно, так зване машинне голосування, воно в усьому світі вже імплементується. Це коли ти бюлетень вкладаєш не в урну, а в таку машину, і вона відразу твій голос зараховує. Це, звичайно, унеможливить фальсифікації на дільницях, це унеможливить різні маніпуляції з протоколами, які були навіть і на останніх місцевих виборах", - розповів Корнієнко.

Він поянив, що мова йде про дуже великі інвестиції, оскільки є 30 000 дільниць, а на кожну треба дві машини.

"Одна коштує від 400 до 700 євро в залежності від оснащеності, тобто 30 млн євро десь треба взяти. Це 7 млрд гривень просто на переоснащення, ще треба навчити членів комісій і так далі. Але це перспективний напрямок, весь світ до нього йде. До 2024-го, я думаю, можна говорити про експерименти з машинним голосуванням", - припускає Корнієнко.

За його словами, впровадження машинного голосування залежить від того, скільки держава зможе виділити на це коштів.

"Якщо ми зможемо знайти на це кількасот мільйонів гривень, хоча б до мільярда, ми зможемо у всіх великих містах це запустити, там великі дільниці і довгий підрахунок. Одна з причин, чому молодь не цікава до виборів, це те, що все відбувається довго, ми це теж все досліджували", - зазначив Корнієнко.

Він додав, що з іншого боку на таких дільницях мають лишатися й урни для "традиційних" виборців, старшого покоління, для тих, хто давно цим займається.