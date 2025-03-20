Машины на дровах: как работают и где использовались газогенераторы

Автомобили на дровах существуют - и при всех нюансах представляют интерес для автомобилистов. Насколько же реально заправлять машину чурками и сосновыми шишками в наше время.

О том, как устроены автомобили с дровами вместо бензобака, читайте в материале РБК-Украина .

Какого бы прогресса не достигали производители модных электромобилей и супермодных водородных машин, широкие круги автомобилистов не менее предметно интересуются машинами на древесном топливе. На языке инженеров такие силовые установки называются газгенами - газовыми генераторами.

Что такое газген

Прежде всего следует понять, что газогенераторный автомобиль на дровах - это отнюдь не родственник паровоза. У такого авто нет парового котла, колосников, золотников и других компонентов паровой машины - той которая стала мемом благодаря своим жалким семи процентам эффективности.

Большой успех конструкторов газгенов в том, что они еще сто лет назад научились "кормить" дровами типичные автомобили со стандартным двигателем внутреннего сгорания. Серийную бензиновую машину надо только дооборудовать определенным устройством - тем самым газовым генератором.

То есть любой бензиновый автомобиль можно перевести с бензина на дрова - примерно так же, как половина нынешних владельцев бензиновых авто перевела их на сжиженный газ, установив пропан-бутановое ГБО. Причем "дрова" необязательно должны быть буквально дровами - эти системы успешно работают на каменном, буром и древесном угле, на торфе и даже на шишках хвойных деревьев.

Что такое газовый генератор для автомобиля

Главное отличие газогенераторного авто - в наличии газогенератора. Это довольно громоздкая конструкция, которая, используя процесс пиролиза, в условиях неполного сгорания дров производит из них смесь горючих газов. Среди которых основные - СО (тот самый угарный газ) и водород H2. И эта нехитрая смесь и становится горючим для родного двигателя автомобиля.

Правда, полученные газы должны пройти несколько предварительных процедур, поэтому кроме газогенератора, в машине есть еще дополнительные устройства. В частности, полученный из генератора газ надо очистить от смол и сажи - это делается последовательно в двух фильтрах, грубой и тонкой очистки. А еще произведенный газ очень горячий, поэтому его нужно охладить в теплообменнике, похожем на нынешний интеркулер, известный по сегодняшним турбомоторам. Наконец, газогенераторное авто имеет несколько мелких элементов - вентилятор нагнетания воздуха, смеситель, соединительные трубки с клапанами и тому подобное.

Обратная сторона газгена

Что есть то есть, большинство компонентов газогенераторной топливной установки имеют впечатляющие габариты, но они просты конструктивно и потому недороги. И к тому же доступны для изготовления в частном порядке буквально в гараже.

С другой стороны, в глазах современного автомобилиста газгены имеют целый комплект недостатков. Во-первых, дрова надо готовить - они должны быть определенных размеров, например серийный генератор автомобиля ЗИС-21 загружался дровяными кубиками калибром 5х6х6 см. Допускалось отклонение размеров, но не более чем на 20% - иначе дрова в реакторе будут использоваться неэффективно, а газ будет содержать много примесей.

Также дрова должны быть сухими: допустимая влажность не более 20 %, а значит, в большинстве случаев заготовленные дрова надо предварительно высушить. Чтобы генератор не был таким капризным к влажности, его можно укомплектовать принудительной подачей воздуха.

Наконец, топливную камеру, фильтры газа и теплообменник-охладитель надо очищать от сажи и смол и освобождать от конденсата. Какие-то операции проводятся ежедневно, какие-то - раз в несколько дней. Понятно, что при современном подходе большинство недостатков газогенераторных авто можно было бы нивелировать. Однако жидкие нефтяные топлива в наше время прочно держат позиции - не сдавая их ни электричеству, ни дровам.

Вкратце

История европейских стран знает несколько периодов, когда из-за трудных экономических обстоятельств основным видом топлива для гражданских автомобилей были дрова или уголь. Например, во время Второй мировой войны граждане Франции, Германии и других воюющих стран ездили почти исключительно на дровах. Тогда выпускались комплекты газовых генераторов для грузовых и легковых авто, конструктивно оформленных, в частности, в стильные кофры или компактные прицепы. Но при первой же возможности те автомобилисты возвращались к привычному бензину - и это о многом говорит.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.