Машина издает странные звуки: что делать

Стандартный набор тревожных звуков, сигнализирующих о неисправностях разных систем, известен всем опытным водителям. Но кроме того наши авто могут издавать непонятные шумы, которые не вписываются даже в шаблоны бывалых автомобилистов. Так что в этот раз вспомним именно о таком загадочном аккомпанементе.

Одно из условий комфортности автомобиля – низкий уровень шумов в салоне в целом. Что подразумевает также отсутствие выделенных громких "партий" от определенных систем-"исполнителей". Поэтому, когда мы слышим какой-то отдельный несистемный звук, это вызывает у нас тревогу. Не всегда оправданное, но всегда заслуживающее внимания.

Откуда в машине удивительные звуки

Это кажется неожиданным только на первый взгляд, но машина может удивить звуками не только во время движения, но когда она стоит на месте и когда ее двигатель не работает.

Щелкает под капотом . Автомобиль запаркован в удобном месте, двигатель только что заглушен или давно не работает, но с передней части машины время от времени доносится громкий щелчок. Такое явление типично для многих моделей, это может быть износ клапана абсорбера испарений горючего, возврат на свое место защелки коллектора с переменной геометрией, или, наконец, следствие охлаждения деталей выхлопной системы под капотом и под днищем.

Пищат шины в повороте . На типичном перекрестке вы возвращаете так, как это делаете всегда – но при этом машина выдает такой писк резины, словно вы возвращаетесь в гоночном стиле. Это тревожный симптом, ведь он говорит, что что-то произошло с углами установки хотя бы одного из передних колес. Возможно, после недавнего переобувки у вас осталось незакрепленным одно из колес, возможно, окончательно разрушился изношенный сайлентблок или, скажем, наконечник рулевого управления. Причину такого звука следует выяснить на месте.

Плещутся волны . Когда машина тихо катится, двигаясь накатом, например, притормаживая перед пешеходным переходом, в салоне вдруг становится слышно… плеск волн! Да, это именно волны: вы слышите, как переливается взад-вперед горючее в баке. Это нормально – если считать нормальным экономию на шумоизоляции задней части кузова.

Стучит в колесе . Неспешное движение автомобиля – причем в первую очередь ровной дорогой! – сопровождается равномерным стуком. Даже если была возможность осмотреть подвеску с соответствующей стороны, диагностика ничего не показала. И не удивительно, потому что такой ритм может задавать шуруп (или подобный металлический предмет), который вонзился в протектор шины и при каждом обороте колеса звенит по асфальту. Вытаскивать "инородное тело" лучше в мастерской, ведь освободившееся отверстие может оказаться сквозным и колесо тут же потеряет герметичность.

Ждет в колесе . Не то чтобы неприятный, но довольно странный, неритмичный звук может доноситься при движении со стороны одного из колес. В таком случае нужно немедленно искать остановочное место, при чем интенсивно тормозить нельзя. Потому что у вас спущенное колесо и в самом деле вы слышите, как жуется ваша недешевая покрышка. Дополнительный признак – машину будет тянуть в одну сторону, особенно при сбросе газа.

Пищат тормоза . Да, писк тормозов является явлением ненормальным, хотя иногда мы привыкаем к нему. Но такой "обычный" писк чаще всего возникает после замены колодок, когда они притираются к старому диску. А по-настоящему испугать водителя может внезапный резкий писк или скрежет при каждом торможении. И это повод для беспокойства, ведь подобным образом дает о себе знать полностью стертая или разрушенная колодка. Если машина в целом двигается и реагирует на нормальное торможение, нужно откладывать все дела и медленно двигаться к месту ремонта.

Если коротко

Автомобиль – средство удобное и полезное, но в неисправном виде он может мгновенно стать опасным для пользователя и окружающих сограждан. Поэтому следует относиться максимально внимательно ко всем случаям его нетипичного поведения. Мы не говорим, что нужно обязательно на месте устранять причину непонятных звуков. Но если такой появился, нужно прислушаться к поведению машины, возможно, осмотреть ее и выяснить, не является ли звук сигналом об опасной технической проблеме.