Машина потребляет много горючего: что делать

В жизни многих водителей наступает день, когда начинает казаться, что его машина потребляет слишком много топлива. Что можно с этим сделать – конечно, кроме варианта замены целого автомобиля на более экономичное?

Порядок с техникой

К сожалению, вернуть машину с пробегом в ее "заводское" состояние нереально, но именно к таким кондициям в первую очередь нужно стремиться. Ведь конструкторы проектировали машину как продукт с определенным комплексом качеств, и в том числе – с минимально возможным расходом топлива. Поэтому нужно привести машину в порядок, заменить изношенные и полуизношенные детали, отрегулировать подлежащие настройке узлы.

Начните с проверки двигателя. Свечи бензинового мотора не должны пропускать зажигание, их провода – не должны допускать утечку тока по изоляции. И бензиновые и дизельные форсунки должны быть чистыми, а главное – корректно дозировать и распиливать топливо.

Также на расход топлива влияет ходовая часть. У авто с большим пробегом могут слегка "подтирать" тормоза; колеса с нарушенными углами установки (так называемое схождение-развал) тоже оказывают повышенное сопротивление движению.

Не возите с собой постоянно тяжелые вещи в багажнике и тем более нежелательный багажник на крыше. Громоздкие антенны, разного рода ветровички, мухобойки и большие брызговики тоже ухудшают аэродинамику, а значит повышают потребление топлива.

Манера управления

Стиль управления машиной заметно влияет на расход топлива. В общем, приемы экономического вождения известны, и они доступны каждому.

– Не стоит долго прогревать двигатель на месте. Во время движения он прогреется быстрее, и "лишний" расход горючего будет минимальным.

- Двигаясь на спуск накатом (с механической коробкой передач), оставляйте передачу включенной и отпускайте акселератор – современные моторы с электронным управлением в таких условиях отключают подачу топлива совсем.

- Избегайте разгонов в режиме "педаль в пол". Лучшее с точки зрения экономии открытие дросселя – примерно на три четверти хода педали.

- затянутый разгон хуже короткого и энергичного. Во время ускорений используйте более низкие передачи, однако, если позволяют условия, переключайте передачу вверх раньше – уже при 1800 – 2500 об./мин., а на дизелях – еще раньше.

– На загородных дорогах пользуйтесь круиз-контролем. Эта система ведет машину наиболее экономно, в том числе и во время ускорений.

- Даже когда разрешают условия, не разгоняйтесь быстрее 90 км/ч. На этой отметке или чуть ниже лежит предел резкого роста расхода топлива у большинства машин (+0,5+1,0 л/100 км).

Ваши маршруты

Для экономии горючего следует научиться подстраивать свое движение под ситуацию на дороге – под ритм светофоров, плотность трафика, проезд перекрестков. На самом деле здесь нет ничего страшного, ведь экономическая езда – это тоже самое, что и езда рациональна и безопасна.

– Не разгоняйтесь, если ситуация впереди непонятна вам хотя бы на квартал вперед. Возможно, скоро придется тормозить.

- Надежный индикатор стиля езды – тормоза. Тот, кто часто пользуетесь ими, наверняка тратит излишнее горючее. Соблюдайте такой ритм, чтобы к красному сигналу светофора или перекрестку с главной дорогой вы подкатывались накатом.

- Оптимизируйте ваши типичные маршруты. Лучше ездить на работу по улицам, где меньше светофоров, перекрестков, подъемов и спусков, даже если за километражем это получится немного дальше. Важно именно равномерное непрерывное движение, а не короткий путь с тремя-четырьмя светофорами или с пересечениями с главной дорогой.

– Следует завести привычку перед выездом смотреть в интернете статус трафика на вашем маршруте. Даже если вы живете не в очень большом городе, это поможет вам не попасть в неожиданную пробку на месте ДТП или ремонта.

Если коротко

Все вышеперечисленные средства дадут эффект, но в каждом случае он будет небольшим. Однако совсем другое дело, если вы проявите упорство и выполните все пункты в полном объеме – в таком случае экономия будет максимально заметна. Но если и при таком раскладе расходы на горючее вам будут казаться слишком большими, посмотрите на дело с другой стороны. Да, где-то существуют модели более экономичные, но вероятно, ваш автомобиль имеет перед ними какие-то преимущества – динамику, емкость, стиль, комфорт, статус – а бесплатно такие вещи вам никто не подарит. Поэтому считайте большие счета на АЗС платой за выгоды, которые предоставляет вам ваша машина.