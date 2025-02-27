Машина из салона: какой набор оборудования выбрать для максимального комфорта

И продавец - официальный дилер, и покупатель - новоиспеченный владелец автомобиля - принимают эти правила игры: новенькую, вчера с конвейера машину надо чем-то дополнительно оборудовать. Действительно ли надо и если да, то чем - разбираемся вместе.

Если вы раньше не покупали машину в автосалоне, серия вопросов от менеджера может озадачить вас. Вам предложат тот или иной набор выгод, которыми можно дополнить ваш новенький автомобиль. Иногда в этом перечне есть что-то полезное, поэтому не помешает иметь при себе лишнюю сумму денег.

Что такое дополнительное оборудование

Надо посмотреть правде в глаза: очень часто на конвейере автозавода машина получает не все из того, что может понадобиться типичному украинскому потребителю.

Например, в зависимости от класса и комплектации вашего авто вам могут предложить:

Сигнализацию (охранную систему)

Коврики в салон

Антикоррозийную обработку кузова

Тонировку стекол в салоне

Подогрев сидений

Чехлы на сиденья

Защитную сетку на облицовку радиатора

Инсталляцию качественных громкоговорителей вместо штатных

Дополнительную шумо- и виброизоляцию

С одной стороны, все приведенные выше опции вы можете позже добавить в машину самостоятельно - когда возникнет реальная потребность, когда найдете надежного исполнителя или когда появятся деньги на это. Кстати, о деньгах: и работа, и компоненты дополнительного оборудования у "официалов" обычно обходятся дороже, чем на независимых СТО. Тем не менее официальный дилер отвечает за результат, поэтому здесь вполне можно ожидать, что и инсталлированные изделия, и сама работа будет качественной.

Еще один важный момент вам может сообщить сам представитель автосалона, упомянув, что самостоятельное совершенствование машины приводит к потере гарантии. Но тут надо четко, с документальным подтверждением, выяснить, какие именно работы повлекут за собой потерю гарантии на весь автомобиль.

Какое дополнительное оборудование заказать в салоне

Среди предложений автосалона наверняка будет что-то действительно интересное для вас, но не стесняйтесь задавать менеджеру вопросы для уточнения, а то и торговаться с ним.

Охранная система. Сигнализация в отечественных условиях - вещь очень полезная, но проблема в том, что бортовую электронику современных автомобилей не так уж просто согласовать с нештатными "сигналками". Поэтому во избежание возможных проблем с электрикой, а главное - для сохранения гарантии охранную систему стоит устанавливать именно в автосалоне.

Антикоррозийная обработка. Вопрос очень серьезный, ведь не все модели с завода имеют защиту от ржавчины, которая будет работать более 4 - 5 лет. Продумайте этот вопрос заблаговременно, и если будет принято положительное решение, стоит рассмотреть вариант антикор-обработки кузова именно в автосалоне. Плюс таков, что официальный сервис должен делать эту важную и непростую операцию по технологии автопроизводителя. При том что сторонние мастера антикора (которых, между прочим, не так уж и много) не всегда делают все как следует.

Подогрев сидений и электрические стеклоподъемники. Спросите у менеджера по дооборудованию, какие компоненты будут использованы во время этих работ. Хорошо, когда вам установят в штатные места авто оригинальные кнопки, и приводы стеклоподъемников и элементы подогрева кресел тоже будут фирменными. И хуже, если это будут неофициальные бюджетные решения - но по "дилерской" цене.

Динамики аудиосистемы. Да, штатная акустика в авто не всегда звучит по-студийному. Но во-первых, имейте в виду, что она отличается надежностью и долговечностью, при том что во всех смыслах качественные сторонние динамики в наше время стоят откровенно дорого. А во-вторых, не ожидайте от замены одних только громкоговорителей глобального улучшения звуковой сцены. Для этого нужен целый комплекс работ - как минимум с акустическим оформлением каждого динамика, а лучше - с дополнительным усилителем, блоками-кроссоверами, медными проводами и т.д.

Вкратце

Для дилерского автосалона так называемое дооборудование - удобная возможность заработать дополнительных денег на клиенте. Но и сам клиент имеет здесь пользу, особенно когда речь идет об автомобиле бюджетного класса или о небогатой заводской комплектации: то, что не вошло в заказанный пакет опций, можно выборочно добавить за отдельную плату. Главное - заблаговременно понять, что вам действительно будет нужно, а что вам предлагают, чтобы все было "по богатому".

При подготовке статьи были использованы материалыAutoBild иAutocentre.