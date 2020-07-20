У Мартиненка заявили, що судді ВАКС погрожували адвокатам і обвинуваченим

Фото: Микола Мартиненко (з відкритих джерел)

Мартиненко вважає, що колегія суддів не зацікавлена у встановленні істини у справі

Суддівська колегія ВАКС на чолі з Лесею Федорак погрожувала обвинуваченим у "справі Мартиненка" змінити міру запобіжного заходу через намагання адвокатів виконувати свою роботу, тому майже всі фігуранти цієї справи були змушені відмовились від своїх адвокатів.

Про це повідомила прес-служба екс-депутата Миколи Мартиненка.

"20 липня на засіданні Вищого антикорупційного суду 6 обвинувачених оголосили про свою вимушену відмову від адвокатського захисту. Це відбулось після прямої погрози з боку головуючої судді Лесі Федорак, яка пригрозила обвинуваченим зміною запобіжного заходу через спроби адвокатів захищати своїх клієнтів. Судді також натякнули, що їхній вердикт залежатиме від поведінки обвинувачених і адвокатів, а не від того - винні вони чи ні. Намагання адвокатів виконувати свою роботу могли б призвести до неадекватних і безпідставних каральних санкцій щодо обвинувачених з боку суддівської колегії ВАКС у складі Лесі Федорак, Віктора Маслова та Ігоря Строгого. Ці судді позбавили громадян України права на захист та надали прокурору САП незаконні преференції, аби пошвидше винести неправосудне рішення", - заявили у Мартиненка.

Колишній депутат Микола Мартиненко сказав, що ця колегія суддів не зацікавлена у встановленні істини у справі, яка є політично вмотивованою.

"Доказова база є маніпулятивною і зруйнувалась би на очах, якби була змагальність процесу. Тепер пані Федорак може не імітувати дослідження доказів, а одразу оголосити рішення, яке їй вже написали в НАБУ і САП", - підкреслив Мартиненко.

За його словами, він ще у 2015 році добровільно відмовився від депутатського імунітету - це був єдиний випадок за всю історію українського парламентаризму.

"Я голосував за створення антикорупційних органів. Я розраховував, що новий суд об’єктивно розбереться у звинуваченнях, які сфабрикувало НАБУ проти мене з метою боротьби з тодішнім урядом. На жаль, пані Федорак демонструє повну лояльність до НАБУ і САП. Вона дискредитує чесних суддів ВАКС і нове правосуддя", - заявив Мартиненко.

На його думку, будь-які інші адвокати в цій справі опиняться в такій же ситуації - вони не зможуть виконувати свою роботу.

"Ці троє суддів ВАКС з самого початку поставили під сумнів законність свого майбутнього вердикту. Федорак, Маслов та Строгий допустили настільки багато порушень наших прав, що будь-який вищестоячий суд скасує їхнє рішення як неправосудне", - вважає екс-депутат.

Нагадаємо, раніше сторона захисту справі Миколи Мартиненка висловила недовіру колегії суддів Вищого антикорупційного суду на чолі з Лесею Федорак через начебто їх упередженість та заанґажованість на користь НАБУ і САП.