У Мартиненка стверджують, що суддя ВАКС продовжує погрожувати адвокатам

Суддя ВАКС Леся Федорак начебто продовжує погрожувати кримінальною відповідальністю адвокатам у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, а обвинувачених позбавляє права на справедливе правосуддя.

Про це заявила прес-служба Миколи Мартиненка.

"Колегія ВАКС у складі суддів Федорак, Маслова і Строгого звернулась до Голови Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора - судді прямо залякують адвокатів притягненням до кримінальної відповідальності. Це звернення обвинувачені і сторона захисту розглядають як спосіб ухилення вказаних суддів від власної дисциплінарної і кримінальної відповідальності за кричущі порушення Кримінально-процесуального кодексу. Адже сторона захисту використала законні повноваження щодо оскарження в правовому полі і в передбачені законом органи порушеного права на захист. Головуюча Федорак сотні раз в судових засіданнях рекомендувала оскаржувати її дії у ВРП і ДБР. Аудіозаписи не горять і на них це зафіксовано", - йдеться у зверненні прес-служби.

У Мартиненка заявили, що "сторона захисту скористалася цими рекомендаціями і своїм правом в крайньому разі - коли головуюча почала погрожувати зміною запобіжного заходу обвинуваченим, безпідставно ініціювала дисциплінарні провадження стосовно групи адвокатів. Останні вимушені були вийти із процесу і обвинувачені залишилися без якісного професійного захисту".

"Законну роботу адвокатів колегія суддів на чолі Федорак назвала "тиском і втручанням у роботу суду". Більше того, "трійка" суддів звинуватила учасників справи у нібито причетності до вибуху на парковці у закритому дворі ВАКС. Тобто, з адвокатів ліплять ще й терористів, хоча ця територія знаходиться під охороною ВАКС і до неї мають доступ виключно працівники суду. Але ми направляємо звернення до Нацполіції України з прохання розслідувати випадок, пов'язаний з вибухом. Ми готові дати свідчення, щоб якнайшвидше встановити істину і спростувати наклеп щодо обвинувачених і захисту", - говориться в повідомленні.

У Мартиненка вважають, що суддя зробила всіх учасників цієї справи заручниками власного упередженого ставлення.

"На жаль, у виконанні Федорак ми бачимо дуже "криве правосуддя", яке дискредитує новий суд", - резюмують представники екс-нардепа.

Нагадаємо, раніше у Мартиненко вже заявляли, що суддівська колегія ВАКС на чолі з Лесею Федорак погрожувала обвинуваченим, тому майже всі фігуранти цієї справи були змушені відмовились від своїх адвокатів.

Раніше сторона захисту справі Миколи Мартиненка висловила недовіру колегії суддів Вищого антикорупційного суду на чолі з Лесею Федорак через начебто їх упередженість та заанґажованість на користь НАБУ і САП.