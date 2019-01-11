У Мартиненка назвали фейком його причетність до офшорної компанії

Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

Адвокат заявив, що в суді по справі Мартиненка не з'явилося жодних доказів

У суді по справі Миколи Мартиненка не з'явилося жодних доказів, а НАБУ і САП спекулюють на недостовірних даних і старої ксерокопії, є фальшивкою. Про це заявив адвокат Петро Бойко, коментуючи заяви про "ключовий доказ причетності Миколи Мартиненка до офшорної компанії "Бредкрест", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу екс-депутата.

"НАБУ і близькі "активісти" кілька років вводили всіх в оману. Вони давно розмахували незрозумілою ксерокопією з нібито підписом Мартиненка про нібито відкриття ним банківського рахунку "Бредкреста" - так звана "форма А". А після вчорашнього судового засідання видали її за щось нове і сенсаційне, запустили чергову піар-хвилю. До речі, в цю ксерокопію за 10 хвилин з допомогою ксерокса хто завгодно може легко вписати будь-яке прізвище", - зазначив Бойко.

За його словами, "на цьому старому бавовні про "формі А" будується звинувачення НАБУ і САП. Хоча в Швейцарії ця справа за 5 років навіть не була передана в суд, тому що туди нічого передавати. Микола Мартиненко не був засновником або власником "Бредкреста" і цьому є документальні докази, представлені у суді самим НАБУ", - сказав адвокат.

"НАБУ і САП заявляють про нібито заповненні Мартиненко банківського формуляра 15 січня 2007 р. - як доказ того, що він є власником. Але на той момент це підприємство не існувало (!) і навіть не було внесено до реєстру відповідно про відкриття рахунку не могло бути й мови. "Бредкрест" почав функціонувати після випуску акцій 16 січня - та власником там з самого початку було інше обличчя. Мартиненко ніколи не розпоряджався коштами "Бредкреста", не володів її акціями і не брав участь у діяльності цієї компанії - це юридичні факти, які спростувати обвинувачення не може", - підкреслив Бойко.

"НАБУ отримало на "швейцарській флешці" витяг з державного реєстру Панами. Однак НАБУ і САП вдаються до маніпуляцій: в українському перекладі цієї виписки (№22) немає дати створення "Бредкреста" - 16 січня. А в іноземній версії виписки - є. Тобто, факти підганялися під сфабриковані звинувачення проти Мартиненка", - сказав юрист.

За словами Бойка, НАБУ маніпулює власними доказами і допустило тут дуже багато порушень.

"Особливо це стосується матеріалів з розрекламованої "швейцарської флешки": сотні сторінок звідти представлені без перекладу і суд не може їх дослідити, кількість перекладених сторінок - більше оригінальних... Пояснення просте: ці матеріали суперечать звинуваченнями проти Миколи Мартиненка та інших фігурантів справи", - зазначив адвокат.

"Ця справа було фейковим з самого початку. На розпіареній "швейцарській флешці" немає ні юридично встановленої підпису Мартиненка, ні підтвердження отримання ним коштів від будь-якої компанії. Немає жодних збитків для держави. НАБУ залишається тільки продовжувати інформаційну війну проти Мартиненка і тиснути на суд", - вважають у екс-депутата.

Прикладом такої "війни" адвокат назвав "дезінформацію з боку Центру Шабуніна та інших про час судового засідання 10 січня. НАБУ так поспішав, що вкинув через кишенькових активістів свою заготовку без зв'язку з реальним ходом справи - насправді жодного документа з встановленим підписом Мартиненка в суді не досліджувався (і такого документа у справі немає), Мартиненко ніхто не брав паспортних даних і т. д.", - сказав Бойко.

Фото: виписка з панамського реєстру про створення компанії "Бредкрест" із зазначенням повної дати - 16 січня 2007, і український переклад - без зазначення дати (прес-служба Мартиненка)