У березні рівень розрахунків за доставку газу в Дніпрі склав 68%

Ілюстративне фото (dtek.com)

Компанія підтримує рішення про призупинення нарахувань штрафних санкцій за прострочення оплати за доставку газу

Рівень розрахунків за доставку газу у Дніпрі та Дніпровському районі в березні склав лише 68%. При цьому споживання енергоресурсу на території ліцензійної діяльності "Дніпрогазу" залишається досить інтенсивним, адже в умовах карантину більшість жителів міста лишаються вдома та користуються газовими приладами. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Для забезпечення безаварійної та безперебійної доставки газу працівники аварійно-диспетчерської служби, ремонтних бригад, водії, оператори контакт-центрів та багатьох інших підрозділів "Дніпрогазу" продовжують працювати в надзвичайному режимі. Ситуація, що склалася, створює додаткове навантаження на компанію. Тому "Дніпрогаз" закликає жителів міста за можливості сплачувати за доставку газу вчасно", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, АТ "Дніпрогаз" підтримує рішення про призупинення нарахувань штрафних санкцій за прострочення оплати за доставку газу та введення мораторію на обмеження розподілу газу споживачам, які мають заборгованість за ці послуги. Такі заходи є досить важливими для споживачів газу в умовах державного карантину.

"Клієнти АТ "Дніпрогаз" можуть сплатити за розподіл газу дистанційно, не виходячи з власного будинку, - зазначає начальник управління клієнтського сервісу компанії Марина Коваленко. – Для цього розроблено цілий ряд онлайн-сервісів: "особистий кабінет" на сайті 104.ua, мобільні додатки 104Mobile для Android та 104Mobile Light для iPhone, а також чат-бот 7104ua у Viber".

У прес-службі також нагадали, що нещодавно фахівці АТ "Дніпрогаз" запровадили експрес-реєстрацію клієнтів на сайті 104.ua. "Для автоматичної реєстрації "особистого кабінету" достатньо зателефонувати з мобільного до Контакт-центру компанії за номерами 056-78-78-104 або 067-62-63-104 і назвати свій особовий рахунок. Після цього "особистий кабінет" буде створений автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на мобільний телефон клієнта, а логіном буде номер мобільного телефону. В "особистому кабінеті" на сайті 104.ua та у чат-боті 7104ua в месенджері Viber можна також передати показання лічильника, дізнатись стан особового рахунку та завантажити рахунок за доставку газу", - йдеться у повідомленні.