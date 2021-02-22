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У березні українців чекає додатковий вихідний

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 лютого 2021 12:04
У березні українців чекає додатковий вихідний Фото: весна (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У перші вихідні березня українці відпочиватимуть відразу три дні поспіль. Додатковий вихідний буде приурочений до Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Про це йдеться у відповідній статті Кодексу законів про працю "Святкові і неробочі дні".

Оскільки цього року жіноче свято, яке в Україні є офіційним неробочим днем, випадає на понеділок, перші весняні вихідні вийдуть триденними - вони триватимуть з 6 по 8 березня.

Таким чином загалом у березні в українців буде 9 вихідних днів - 6, 7 і 8 березня; 13 і 14 березня; 20 і 21 березня; 27 і 28 березня. Усі інші 22 дні цього місяця будуть робочими.

Перенесення вихідних через свята в березні не буде.

Нагадаємо, що протягом тижня з 8 по 14 березня українці святкуватимуть Масляну, яка закінчиться Прощеною неділею, а в кінці місяця, в ніч з 29 на 30 березня, українці переведуть годинники на літній час.

Також синоптики прогнозують на початку березня істотне потепління після лютневих морозів.

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