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У березні ДТЕК Ахметова безкоштовно поставив військовим і медикам електроенергію на 32 млн гривень

Фото: у березні ДТЕК безкоштовно поставив військовим і медикам електроенергію на 32 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У березні компанія ДТЕК Ріната Ахметова безкоштовно поставила військовим і медичним закладам, а також виробникам хліба електроенергію на 32 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"З початку війни ДТЕК робить свій внесок у загальну перемогу і надає безкоштовно електроенергію об'єктам критичної інфраструктури. Електрикою були забезпечені лікарні, військові установи та виробники соціального хліба в Києві, Донецькій і Дніпропетровській областях", - повідомили в компанії.

Безкоштовну електрику в березні отримали майже 150 установ і підприємств.

З них 100-це госпіталі, лікарні та інші медичні установи. Зокрема, це Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова, Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня, Київська міська клінічна лікарня №5 та інші.

"ДТЕК продовжить безкоштовно надавати електрику військовим і медичним установам в цих регіонах до повної перемоги України", - заявили в компанії Ахметова.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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ДТЕКЕлектроенергія