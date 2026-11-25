Что можно купить с большой скидкой

Самая большая скидка действует на MARSTEK VENUS-E с аккумулятором емкостью 5,12 кВтч. Ее стоимость по акции - 59 999 грн вместо рекомендованной розничной цены 79 999 грн.

Также дополнительная батарея Venus-A на 2120 Втч подешевела с 25 999 до 19 999 грн, то есть на 6000 грн.

Среди других предложений: дополнительная батарея для зарядной станции Marstek Venus-A 2120Wh по цене 19 999 грн, вместо 25 999 грн, выгода - 6000 грн.

Какие возможности предлагает MARSTEK

VENUS-E VENUS-E - это домашняя система накопления энергии со встроенным инвертором и аккумулятором LiFePO4, рассчитанным на более 6000 циклов зарядки и разрядки с сохранением не менее 80% начальной емкости при условии производителя.

Она обеспечивает резервное питание мощностью 2,5 кВА с пиковой нагрузкой до 3,5 кВА в течение 10 секунд.

Среди других характеристик - зарядка мощностью до 2,5 кВА, пассивное охлаждение без вентиляторов, защита корпуса IP65 и управление через мобильное приложение MARSTEK.

В приложении также можно проверять заряд аккумулятора, изменять режимы работы и настраивать график зарядки и разрядки.

Для резервного питания можно подключать бытовую технику непосредственно к выходу BACKUP. Благодаря технологии AC-coupled VENUS-E также можно интегрировать в домашнюю электросеть, в частности в уже установленную солнечную систему при условии совместимости оборудования.

В ноябре MARSTEK и YASNO запустили интеграцию систем накопления энергии бренда с приложением YASNO Mobile.

Владельцы совместимых моделей могут просматривать уровень заряда аккумулятора, мощность зарядки и разрядки, статистику использования электроэнергии и информацию об отключении света.

Также пользователям теперь доступна настройка максимальной мощности зарядки станции.

Где купить оборудование со скидкой

Акционные предложения доступны через официальные каналы продаж MARSTEK в Украине. В зависимости от предыдущей цены продавца, экономия на VENUS-E может составлять от 10 000 до 20 000 грн.

Официальный дистрибьютор бренда - marstek.com.ua , обеспечивающий поставку продукции и сервисную поддержку в Украине.

Оборудование также представлено в YASNO Shop и в торговых сетях ROZETKA, Эпицентр, COMFY, Фокстрот, Цитрус, АЛЛО, Brain, Vodafone, Click.ua, Kibernetiki, CompX и KTC.

При покупке продукции через официальные каналы покупатели могут рассчитывать на гарантийное и сервисное обслуживание в соответствии с установленными условиями.