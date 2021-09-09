Марсохід Perseverance добув другий зразок грунту: фото операції

Марсохід Perseverance успішно здобув другий зразок грунту. В майбутньому NASA забере їх на Землю для подальшого вивчення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту марсохода Perseverance.

"Два з двох: я успішно обробив і зберіг свій другий зразок Марса, таким чином довівши загальну їх кількість до двох ядер марсіанської породи за один тиждень", - відзначає пресслужба марсоходу.

Two for two: I have successfully processed and stored my second sample of Mars, thus bringing my total to two Martian rock cores in one week.



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Tune in to watch my team share more this Friday: https://t.co/Q24DiF42q0 pic.twitter.com/57AhLdldcR — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 8, 2021

Марсохід Perseverance й гелікоптер Ingenuity були віпдравлені на Червону планету в рамках дослідницької місії NASA 18 лютого 2021 року. Протягом семи місяців вони вивчали поверхню Марсу й сьогодні працюють над вилученням зразків породи.

Після 2026 року Європейська космічна агенція й NASA відправлять на планету спеціальну місію, яка забере зразки для їх подальшого вивчення на Землі.