Марсохід NASA повернувся до роботи на Червоній планеті

Марсохід Perseverance, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору, повернувся до роботи після короткої "відпустки". Під час сонячного з’єднання апарат продовжував досліджувати планету.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу марсоходу Perseverance.
Як відзначає пресслужба, увесь цей час Perseverance продовжував досліджувати погоду на Червоній планету, а також отримав нове оновлення від співробітників NASA.
"Я повернувся до роботи, припаркувався між цими двома прекрасними породами. Робив знімки, вивчав погоду, хімію експериментував, а також отримував оновлення програмного забезпечення", - пише пресслужба.
Зокрема, марсохід поділився фотографіями на яких показав поверхню планети й місце свого паркування.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про cонячне з'єднання, через яке марсоходу NASA довелося призупинити свої дослідження.