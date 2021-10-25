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Марсохід NASA повернувся до роботи на Червоній планеті

Автор: Сергій Пишкін

Марсохід Perseverance, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору, повернувся до роботи після короткої "відпустки". Під час сонячного з’єднання апарат продовжував досліджувати планету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу марсоходу Perseverance.

Як відзначає пресслужба, увесь цей час Perseverance продовжував досліджувати погоду на Червоній планету, а також отримав нове оновлення від співробітників NASA.

"Я повернувся до роботи, припаркувався між цими двома прекрасними породами. Робив знімки, вивчав погоду, хімію експериментував, а також отримував оновлення програмного забезпечення", - пише пресслужба.

Зокрема, марсохід поділився фотографіями на яких показав поверхню планети й місце свого паркування.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про cонячне з'єднання, через яке марсоходу NASA довелося призупинити свої дослідження.

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