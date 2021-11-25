Марсохід NASA здобув ще один зразок каменю на Червоній планеті

Марсохід Perseverance, який належить Національному управлінню США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) здобув п’ятий зразок каменю Червоної планети. Він передасть його екіпажу експедиції, який полетить на Марс в майбутньому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт марсоходу.

"Камінь настільки гарний, що я вдруге взяв його зразок. Запечатав вже свою п’яту пробірку з іншим шматочком цієї цікавої породи", - пише пресслужба марсоходу.

Марсохід взяв два зразки каменю, оскільки в NASA називають це ціллю з "високим рівнем пріоритетності".