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Марсохід NASA здобув ще один зразок каменю на Червоній планеті

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Четвер 25 листопада 2021 18:03
Марсохід NASA здобув ще один зразок каменю на Червоній планеті Фото: марсохід NASA здобув ще один зразок каменю на Червоній планеті (twitter.com/NASAPersevere)
Автор: Сергій Пишкін

Марсохід Perseverance, який належить Національному управлінню США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) здобув п’ятий зразок каменю Червоної планети. Він передасть його екіпажу експедиції, який полетить на Марс в майбутньому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт марсоходу.

"Камінь настільки гарний, що я вдруге взяв його зразок. Запечатав вже свою п’яту пробірку з іншим шматочком цієї цікавої породи", - пише пресслужба марсоходу.

Марсохід взяв два зразки каменю, оскільки в NASA називають це ціллю з "високим рівнем пріоритетності".

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що нещодавно марсохід здобув черговий зразок каменю на Марсі з породи, що була наповнена оливково-зеленим мінералом олівіном.

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