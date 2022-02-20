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Марсохід Curiosity зняв на відео рух хмар на Червоній планеті

Автор: Сергій Пишкін

Марсохід Curiosity, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору, зняв на відео рух хмар на Червоній планеті. Апарат вимірював швидкість їх руху.

Про це пише РБК-Україна з посилання пресслужбу NASA.

Дослідження марсохід виконував поруч з горою Шарп, а відео було знято ще 12 грудня 2021 року.

Фото: марсохід Curiosity зняв на відео рух хмар на Червоній планеті (mars.nasa.gov)

Як відзначають у NASA, хмари на Марсі рухаються на висоті 80 кілометрів від поверхні планети. На такій висоті, ймовірно, відзначається низька температура, а хмари - складаються з діоксиду вуглецю. Натомість потоки знизу складаються вже з частинок водяного льоду.

Фото: марсохід Curiosity зняв на відео рух хмар на Червоній планеті (mars.nasa.gov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сонячний зонд NASA зробив якісні фото Венери у видимому світлі.

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Марс