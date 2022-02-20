Марсохід Curiosity, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору, зняв на відео рух хмар на Червоній планеті. Апарат вимірював швидкість їх руху.
Про це пише РБК-Україна з посилання пресслужбу NASA.
Дослідження марсохід виконував поруч з горою Шарп, а відео було знято ще 12 грудня 2021 року.
Фото: марсохід Curiosity зняв на відео рух хмар на Червоній планеті (mars.nasa.gov)
Як відзначають у NASA, хмари на Марсі рухаються на висоті 80 кілометрів від поверхні планети. На такій висоті, ймовірно, відзначається низька температура, а хмари - складаються з діоксиду вуглецю. Натомість потоки знизу складаються вже з частинок водяного льоду.
Фото: марсохід Curiosity зняв на відео рух хмар на Червоній планеті (mars.nasa.gov)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сонячний зонд NASA зробив якісні фото Венери у видимому світлі.