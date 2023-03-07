Марсоход NASA впервые показал "солнечные лучи" на Красной планете

Марсоход NASA Curiosity впервые продемонстрировал солнечные лучи на Красной планете, сделав качественную фотографию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).
Отмечается, что фотография была сделана еще 2 февраля, когда Солнце опустилось за горизонт, в результате чего лучи звезды просветили облака.
"В то время как большинство марсианских облаков двигаются над землей на высоте не выше 60 километров и состоят из водяного льда, похоже, что облака на фотографиях находятся на большей высоте, где особенно холодно. Это означает, что эти облака состоят из углекислого газа или сухого льда", - пишут в Лаборатории реактивного движения.
Анализируя место и время образования облаков, ученые могут узнать больше о составе и температуре атмосферы Марса, в том числе и о ветрах на планете.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA успешно заканчивает строить свою мощную в истории ракету, которая поможет снова отправить астронавтов на поверхность Луны.
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